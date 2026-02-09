O deputată din Rusia vrea să blocheze site-urile pentru adulți pentru persoanele fără copii

Tatiana Buțkaia, vicepreședinta Comitetului pentru protecția familiei din Duma de Stat, a propus limitarea accesului la site-urile pentru adulți în Rusia pentru persoanele care nu au copii. Într-o declarație pentru postul de radio "Govorit Moskva", oficialul a susținut că o astfel de restricție ar putea contribui la creșterea natalității, potrivit The Moscow Times, informează News.ro.

Deputata a explicat că, în prezent, acest tip de conţinut înlocuieşte relaţiile reale, reducând motivaţia de a întemeia o familie, în special în rândul tinerilor ruşi. "Ei pur şi simplu au nevoie să facă sex. Dacă nu fac sex, probabil că există un surogat... Acestea sunt site-urile pentru adulţi. Evident, trebuie să ne gândim ce putem face în această privinţă. Poate că accesul la aceste site-uri ar trebui să fie permis doar celor care au copii", a spus Buţkaia.

Din punctul ei de vedere, nu se poate lăsa acest domeniu fără reglementare. "Pentru că, dacă închidem ochii la această situaţie, probabil că acel spermatozoid nu se va uni niciodată cu acel ovul. Oamenii trebuie să facă dragoste pentru a avea copii", a subliniat ea.

Autorităţile vin cu tot felul de iniţiative noi în încercarea de a scoate Rusia din criza demografică, însă situaţia continuă să se înrăutăţească. Conform datelor Rosstat, rata totală a natalităţii, care reflectă numărul mediu de copii per femeie, a scăzut la 1,374 în 2025, faţă de 1,4 în anul precedent. Este cea mai scăzută valoare din 2006. Scăderea se înregistrează pentru al zecelea an consecutiv, în ciuda apelurilor preşedintelui Vladimir Putin de a da naştere a 8-10 copii, ca în vechea Rusie.

De fapt, potrivit The Moscow Times, nu se ştie cu exactitate câţi copii se nasc în Rusia. Anul trecut, Rosstat a secretizat statisticile pe care le publica anterior o dată pe lună. Ultimele date disponibile au arătat că, în 2024, numărul naşterilor a scăzut la 1,222 milioane de nou-născuţi, minimul din 1999. Faţă de 2014, natalitatea a scăzut cu o treime, iar în ianuarie-martie 2025 a atins un minim istoric de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea – 288.000 de copii în trei luni.

