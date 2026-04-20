Fost șef SIS din Republica Moldova, acuzat de legături cu KGB-ul din Belarus, va fi extrădat din România

Curtea de Apel București a admis solicitarea de extrădare a fostului director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, condamnat la Chișinău la un an și șase luni de închisoare pentru tentativă de divulgare a secretului de stat. Instanța a dispus și arestarea acestuia pentru 30 de zile, măsură luată în vederea predării către autoritățile din Republica Moldova.

de Denisa Vladislav

la 20.04.2026 , 12:38
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la Curtea de Apel București, 10 septembrie 2025 - Sursa: Hepta

"În baza art. 47 raportat la art. 48 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Convenţia europeană de extrădare, semnată la Paris la 13.12.1957, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica Moldova referitoare la numitul BALAN ALEXANDRU", se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti

Instanţa dispune extrădarea şi predarea către autorităţile judiciare din Republica Moldova, a lui Alexandru Bălan, cetăţean român şi moldovean, în vederea executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), din data de 15 aprilie, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de divulgare a secretului de stat.

Alexandru Bălan a consimţit la extrădare.

"În baza art. 43 alin. 6 din Legea nr. 302/2004 dispune arestarea persoanei extrădate BALAN ALEXANDRU în vederea predării pentru o durată de 30 zile, începând cu data de 18.04.2026 până la data de 17.05.2026, inclusiv. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 constată că persoana extrădabilă BALAN ALEXANDRU a fost reţinută de la data de 18.04.2026, ora 16:35 până la data de 19.04.2026, ora 16:35", a precizat instanţa.

În 15 aprilie, Alexandru Bălan a fost condamnat, în lipsă, la 1 an şi jumătate de închisoare pentru divulgarea secretului de stat, în dosarul pe care îl avea eschis în Republica Moldova.

Conform presei de la Chişinău, sentinţa a fost pronunţată după prima şedinţă în dosar, la care Bălan a participat online, fiind în arest la domiciliu în România. Inculpatul şi-a recunoscut vina, solicitând examinarea cauzei în procedură simplificată.

La acel moment, NewsMaker.md relata că fostul şef adjunct al SIS se află în arest la domiciliu în România, unde este judecat într-un dosar pentru trădare de patrie, fiind acuzat că a transmis informaţii cu caracter de secret de stat unor ofiţeri KGB din Belarus.

“Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români”. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut
&#8220;Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români&#8221;. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
EXCLUSIV | Dana Badea, prima reacție după ce s-a scris că are cancer! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a ieșit din minți
EXCLUSIV | Dana Badea, prima reacție după ce s-a scris că are cancer! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a ieșit din minți
Observator » Ştiri externe » Fost șef SIS din Republica Moldova, acuzat de legături cu KGB-ul din Belarus, va fi extrădat din România
