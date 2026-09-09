Directorul CIA va prelua un rol-cheie în negocierile dintre Kiev şi Moscova. Ce pregătește administrația Trump

Directorul CIA, John Ratcliffe, se pregătește să preia un rol mai important în negocierile Statelor Unite cu Rusia și Ucraina, au declarat oficiali americani pentru omologii lor europeni, într-o încercare de a relansa eforturile diplomatice aflate în impas pentru încheierea războiului care durează de patru ani și jumătate.

Schimbarea are loc în contextul în care Casa Albă analizează reducerea implicării emisarului special al SUA, Steve Witkoff, și a ginerelui președintelui Donald Trump, Jared Kushner, care au condus negocierile cu Moscova și Kievul, potrivit a cinci persoane familiarizate cu planurile, scrie Financial Times.

Oficiali apropiați lui Ratcliffe le-au transmis omologilor europeni că acesta va avea un rol mai important în diplomația dintre Rusia și Ucraina - responsabilitate care le revine în prezent lui Witkoff și Kushner - menținând în același timp legătura cu ofițerii de informații din ambele țări.

Casa Albă și CIA au refuzat să comenteze schimbarea. Persoane apropiate situației au precizat că Trump nu a luat încă o decizie finală.

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Europa așteaptă o schimbare în strategia SUA

Posibila schimbare, prin reducerea rolului lui Witkoff, a fost primită cu entuziasm în capitalele europene, care sunt nerăbdătoare să vadă progrese după un an și jumătate de negocieri în mare parte fără rezultate cu Rusia. Discuțiile au ajuns în impas, după ce președintele Vladimir Putin a refuzat să renunțe la cererile sale intransigente.

Administrația SUA a luat în calcul reorganizarea echipei de negociere după ce eforturile conduse de Washington pentru intermedierea unui acord de pace au eșuat la sfârșitul lunii februarie, potrivit a două persoane implicate în discuțiile pe canale neoficiale pentru încheierea războiului. Demersul diplomatic a fost suspendat în timp ce administrația Trump era preocupată de războiul din Iran, izbucnit la scurt timp după ultima rundă de negocieri privind Ucraina, condusă de Statele Unite.

Witkoff, un apropiat al lui Trump, și-ar păstra probabil actualul rol de emisar special al SUA pentru misiuni de pace, care include negocieri în Orientul Mijlociu, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Investitorul miliardar din domeniul imobiliar ar putea, de asemenea, să rămână implicat în dosarul ucrainean, în paralel cu Ratcliffe, au adăugat acestea.

Tensiuni între Ratcliffe și Witkoff

Două dintre surse au declarat că între Ratcliffe și Witkoff se desfășoară o adevărată luptă pentru stabilirea celui care va conduce diferitele componente ale negocierilor. Abordarea neconvențională a lui Witkoff, care ocolește regulile diplomației tradiționale în favoarea unor contacte directe, mai apropiate de modul în care s-ar derula o tranzacție imobiliară la New York, a provocat frustrări în Rusia, Ucraina și în rândul aliaților occidentali ai Kievului.

Ucraina consideră că Witkoff nu a făcut suficient pentru a-l determina pe Putin să-și modereze cererile. Rusia, la rândul ei, a considerat că Witkoff poartă o parte din responsabilitate pentru eșecul summitului cu Trump desfășurat în Alaska anul trecut, care nu a dus la niciun progres major, potrivit unor oficiali ucraineni și unor persoane informate cu privire la modul de gândire de la Kremlin.

Putin a lăudat eforturile lui Witkoff, însă Moscova a transmis, de asemenea, discret, că ar fi deschisă unei noi abordări din partea SUA, potrivit unor persoane implicate în discuțiile purtate pe canale neoficiale.

Casa Albă a luat în calcul, de asemenea, numirea unui nou ambasador american la Moscova în această primăvară, în speranța deschiderii unui nou canal de comunicare cu Rusia, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Vizita surpriză a lui Ratcliffe la Moscova

Ratcliffe a efectuat o vizită surpriză la Moscova la sfârșitul lunii august, unde a discutat despre războaiele din Ucraina și Iran, precum și despre amenințările „hibride” ale Rusiei la adresa Europei, cu oficiali de rang înalt din serviciile de informații, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Trump a minimalizat vizita lui Ratcliffe la Moscova, descriind-o drept „un fel de vizită de rutină”.

Însă serviciile de informații ucrainene l-au informat săptămâna trecută pe președintele Volodimir Zelenski că vizita lui Ratcliffe la Moscova indică faptul că acesta începe să preia un rol mai important în eforturile SUA de a pune capăt invaziei ruse, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Putin plănuise inițial să se întâlnească cu Ratcliffe, potrivit a două persoane familiarizate cu situația. Președintele rus s-a răzgândit ulterior, după ce Ratcliffe le-a prezentat oficialilor de rang înalt din serviciile de informații ruse o evaluare pesimistă a evoluției războiului purtat de Moscova. Site-ul rus independent de știri Agentstvo a relatat primul că Putin a anulat întâlnirea planificată cu Ratcliffe.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a declarat pentru FT că nu fusese planificată nicio întâlnire între Putin și Ratcliffe. Trump și Putin nu au discutat despre o posibilă schimbare a echipei americane de negociere în timpul convorbirii lor telefonice de marți, a adăugat el.

În săptămâna care a urmat vizitei lui Ratcliffe la Moscova, Witkoff și Kushner au zburat pentru a se întâlni cu Putin la Moscova și cu Zelenski la Kiev.

Vizita lor - cea de-a opta deplasare a lui Witkoff în Rusia - a fost, în mare parte, o încercare de a păstra responsabilitatea pentru dosarul ucrainean, potrivit a două persoane familiarizate cu situația.

După vizite, Witkoff și Kushner au declarat că sunt optimiști în privința posibilității ca SUA, Rusia și Ucraina să reia negocierile trilaterale suspendate din februarie.

Însă persoane familiarizate cu negocierile de la Moscova și Kiev au declarat pentru FT că americanii au venit cu puține idei noi și că Putin a oferit puține indicii că ar fi pregătit să renunțe la cererile formulate anterior.

"Nu poți rezolva acest conflict intrând și ieșind din negocieri. Este un conflict foarte complex. Este nevoie de o activitate bine organizată, cu oameni implicați permanent, pentru fiecare problemă. În acest moment, acest lucru nu se întâmplă", a declarat una dintre surse.

Kremlinul cere încetarea sprijinului american pentru Ucraina

Iuri Ușakov, principalul oficial al Kremlinului responsabil de politica externă, a declarat marți, la televiziunea de stat, că Putin i-a spus lui Trump că SUA ar putea obține o încetare imediată a focului dacă ar pune capăt întregului sprijin acordat Ucrainei - ceea ce, în esență, ar însemna ca Rusia să câștige.

În același timp, Kushner le-a spus unor apropiați că se așteaptă să se retragă din dosarul ucrainean și că ar prefera să se concentreze asupra eforturilor diplomatice legate de conflictul din Gaza și de războiul dintre SUA, Israel și Iran.

Trei oficiali ucraineni de rang înalt au declarat că Kievul are relații de lucru bune atât cu Ratcliffe, cât și cu Witkoff și Kushner și că nu are nicio preferință în privința persoanei pe care Trump ar desemna-o să conducă eforturile americane.

"Suntem în regulă cu Ratcliffe, dar și cu Jared și Steve. Problema sunt rușii", a declarat unul dintre oficialii ucraineni.