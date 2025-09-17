Antena Meniu Search
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, diagnosticat cu cancer de piele

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pe 11 septembrie la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, are cancer de piele, a anunţat miercuri unul dintre medicii săi.

de Redactia Observator

17.09.2025
O biopsie a leziunilor cutanate a detectat un "carcinom cu celule scuamoase", "un tip de cancer de piele care poate avea consecinţe mai grave", a declarat presei dr. Claudio Birolini, notează AFP, conform Mediafax.

Aflat în arest la domiciliu de la începutul lunii august, Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost externat miercuri după-amiaza dintr-o clinică privată din Brasilia, unde fusese internat cu o zi înainte, după ce s-a simţit rău.

Jair Bolsonaro a fost condamnat joia trecută la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa,

Fostul şef de stat de extremă dreapta (2019-2022) a fost condamnat pentru că a condus un complot de lovitură de stat pentru a rămâne la putere, după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa actualului preşedinte, Luiz Inacio Lula da Silva.

