Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, arestat şi plasat în detenţie

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat, sâmbătă, în arest preventiv, au declarat avocatul său şi o sursă apropiată dosarului.

"A fost plasat în detenţie, dar nu ştiu de ce", a declarat pentru AFP Celso Vilardi, unul dintre avocaţii săi.

Poliţia federală a indicat într-un comunicat că a executat un mandat de arest preventiv în aplicarea unei decizii a Curţii Supreme.

Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, se află în arest la domiciliu din luna august şi era ameninţat cu încarcerarea în următoarele zile.

Fostul preşedinte al Braziliei (2019-2022) a fost declarat vinovat în septembrie pentru că a fost şeful unei "organizaţii criminale" care a conspirat pentru a-şi asigura "menţinerea autoritară la putere" după victoria rivalului său de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, în alegerile din octombrie 2022.

Curtea Supremă a respins oficial săptămâna trecută apelul introdus de Bolsonaro împotriva condamnării sale.

Apărarea fostului preşedinte a solicitat vineri justiţiei ca acesta să ispăşească acasă pedeapsa de 27 de ani de închisoare la care a fost condamnat pentru tentativă de lovitură de stat, invocând problemele sale de sănătate.

