Fostul Prinţ Andrew, arestat de ziua lui pentru că ar fi divulgat informații confidențiale lui Jeffrey Epstein
Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat de poliţia britanică sub suspiciunea că ar fi divulgat informații confidențiale infractorului sexual Jeffrey Epstein, în perioada în care deținea o funcție publică, cea de reprezentant special pentru Comerț, relatează BBC.
Fostul prinţ Andrew a fost arestat joi dimineață de poliţia britanică, la Sandringham, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcţie publică, din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează BBC.
El este suspectat că i-a dezvăluit în 2010 documente confidențiale lui Jeffrey Epstein, miliardarul american pedofil, mort în închisoare în 2019. Scurgerea de informaţii oficiale a avut loc în timp ce fratele mai mic al regelui Charles avea calitatea de emisar special al guvernului de la Londra.
Epstein ar fi fost informat despre vizite oficiale în Vietnam, Singapore și alte state, efectuate de Andrew în calitate de reprezentant al Regatului Unit şi ar fi primit informaţii confidenţiale, cu caracter economic.
Şase maşini de poliţie nemarcate şi opt agenţi în civil au sosit joi dimineaţă la proprietatea Sandringham din estul Angliei. Totodată au loc percheziții în Berkshire și Norfolk. Fotografii au surprins imagini cu polițiștii în apropierea locuinței lui Andrew din Sandringham.
Anunțul vine după ce poliția britanică a transmis că analizează o plângere privind presupusa divulgare de materiale confidențiale de către fostul prinț către Jeffrey Epstein. Andrew, care împlinește astăzi 66 de ani, a negat acuzaţiile.
Andrew Mountbatten-Windsor este al doilea fiu al reginei Elisabeta. El a fost nevoit să renunţe la toate atribuţiile oficiale de membru al casei regale în 2019, iar regele Charles i-a retras în octombrie anul trecut şi titlul de prinţ. La începutul lunii, s-a mutat din conacul regal în care locuia.
Într-o anchetă separată, fostul prinţ Andrew este bănuit că ar fi adus o femeie în complexul regal Windsor.
Anunţul poliţiei britanice
"În cadrul anchetei, astăzi am arestat un bărbat în vârstă de peste 60 de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcţie publică și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în prezent în custodia poliției. Nu vom face public numele persoanei arestate, conform procedurii. De asemenea, reamintim că acest caz este acum activ, prin urmare trebuie manifestată prudență, pentru a evita încălcarea regulilor privind sfidarea instanței", a transmis poliţia britanică.
