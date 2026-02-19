Fostul Prinţ Andrew, arestat de ziua lui pentru că ar fi divulgat informații confidențiale lui Jeffrey Epstein Profimedia

Anunțul vine după ce poliția britanică a transmis că analizează o plângere privind presupusa divulgare de materiale confidențiale de către fostul prinț către Jeffrey Epstein. Andrew, care împlinește astăzi 66 de ani, a negat acuzaţiile.

Andrew Mountbatten-Windsor este al doilea fiu al reginei Elisabeta. El a fost nevoit să renunţe la toate atribuţiile oficiale de membru al casei regale în 2019, iar regele Charles i-a retras în octombrie anul trecut şi titlul de prinţ. La începutul lunii, s-a mutat din conacul regal în care locuia.

Într-o anchetă separată, fostul prinţ Andrew este bănuit că ar fi adus o femeie în complexul regal Windsor.

Anunţul poliţiei britanice

"În cadrul anchetei, astăzi am arestat un bărbat în vârstă de peste 60 de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcţie publică și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în prezent în custodia poliției. Nu vom face public numele persoanei arestate, conform procedurii. De asemenea, reamintim că acest caz este acum activ, prin urmare trebuie manifestată prudență, pentru a evita încălcarea regulilor privind sfidarea instanței", a transmis poliţia britanică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰