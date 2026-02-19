Antena Meniu Search
Bolojan a anunțat Moody’s că ținta de deficit pe 2026 este de 6,2%, dacă investițiile se mențin ridicate

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s pentru a prezenta măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice și reducerea deficitului bugetar. Șeful Executivului a subliniat că menținerea politicilor de consolidare și stimulare a creșterii economice, alături de absorbția fondurilor europene și atragerea investițiilor, vor continua să susțină stabilitatea economică a României și să crească încrederea cetățenilor.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 12:53
”Dacă menţinem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice şi lucrăm pe direcţiile de consolidare şi creştere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendinţa de scădere a deficitului bugetar”, a afirmat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Agenţiei internaţionale de rating Moody’s, în contextul procesului de evaluare periodică a evoluţiilor macro-economice şi fiscale ale României. La întrevedere au participat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, anunţă Guvernul.

Prim-ministrul a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice, menţinerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar şi de îmbunătăţire a colectării. Proiectul de buget pentru 2026 are ca obiectiv o ţintă de 6,2% a deficitului bugetar la finalul anului, în condiţiile menţinerii nivelului ridicat al investiţiilor, având în vedere faptul că până la 31 august 2026 România va închide proiectele finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, arată sursa citată.

Promisiunile Guvernului

În ceea ce priveşte perspectivele economice, premierul Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul se va concentra asupra proceselor de consolidare şi creştere economică. Absorbţia fondurilor europene şi susţinerea investiţiilor rămân prioritare.

”De asemenea, Guvernul se va axa asupra domeniului energiei atât pentru a determina scăderea preţului acestei resurse, cât şi pentru a îmbunătăţi competitivitatea companiilor. Un alt obiectiv este legat de atragerea investiţiilor străine, îndeosebi în sectoare în care România înregistrează deficit comercial. În ceea ce priveşte piaţa muncii, sunt avute în vedere măsuri pentru creşterea gradului de ocupare a populaţiei active şi pentru adaptarea învăţământului superior la realităţile economice”, mai arată Executivul.

Bolojan a subliniat importanţa stabilităţii şi a politicilor predictibile, atât din perspectivă economică, cât şi din cea a recâştigării încrederii cetăţenilor în statul român.

De asemenea, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a menţionat progresele făcute pentru digitalizarea administraţiei fiscale, fapt ce va conduce la îmbunătăţirea colectării, precum şi măsurile de stimulare economică pe care Guvernul le va promova.

”Dacă menţinem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice şi lucrăm pe direcţiile de consolidare şi creştere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendinţa de scădere a deficitului bugetar, aşa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană şi cum este sănătos pentru economia ţării noastre”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

