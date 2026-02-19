Ce speră să obțină Nicușor Dan de la Consiliul lui Trump și cine face parte din delegația României în SUA

La prima reuniune a Consiliului de Pace a lui Donald Trump vor fi prezenți 35 de șefi de stat și de guverne. 27 de state au statut de membre fondatoare. Ceilalți, cum este și cazul României, vin ca observatori sau membri fără drept de vot, precum Bulgaria. Dintre statele cu statut de observator, ţara noastră e reprezentată la cel mai înalt nivel, de președinte; celelalte state au trimis miniștri de externe, consilieri sau secretari de stat. Participarea este considerată "în interesul României", atât pentru a urmări discuțiile, cât și pentru a consolida și clarifica relația bilaterală cu Statele Unite. Nu sunt programate întâlniri oficiale bilaterale.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la Washington, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Ţara noastră are statut de observator.

Cine face parte din delegaţia României

Din delegaţia şefului statului fac parte consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, consilierul prezidenţial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete, şi consilierul de stat din cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni, Vlad Ionescu.

Inaugurat în urmă cu o lună, acest Consiliu de Pace este construit în jurul lui Donald Trump. În calitate de președinte, numai el poate invita un membru, are drept de veto absolut și, de asemenea, "de a crea, modifica sau dizolva organismele subordonate". Tot Trump va decide cine îi urmează în funcție. Scopul inițial al Consiliului era reconstrucția Fâșiei Gaza, dar Carta Consiliului prevede că organismul se va implica și în soluționarea altor conflicte de pe glob.

Sosirea delegațiilor va avea loc azi între orele 14:00-16:00, ora României, la fostul Institut al Păcii din Washington, redenumit în decembrie după Donald Trump. Reuniunea va dura aproximativ 2 ore, între 17:00-18:45, ora României, și va fi prezidată de președintele Donald Trump. Consiliul va începe cu discursul liderului de la Casa Albă, urmat de alocuțiuni ale membrilor Consiliului, 2 minute/intervenție.

Pe agendă se află ca teme reafirmarea angajamentului față de Consiliul pentru Pace, evidențierea unor contribuții financiare, operaționale sau sectoriale, precum şi afirmarea sprijinului pentru reconstrucția, arhitectura de securitate și prosperitatea pe termen lung a teritoriului Gaza. Consiliul se va încheie cu adoptarea formală a rezoluțiilor la carevor vota doar membrii, nu şi observatorii.

Nicușor Dan va merge, după Consiliu, la Ambasada României, şi va susține o conferință de presă în jurul orei 20:00 (ora României).

De ce se duce Nicușor Dan la Consiliul lui Trump

Criticat pentru participarea la Consiliul pentru Pace, preşedintele Nicuşor Dan a explicat marţi că "este în interesul României" să participe, în calitate de observator. Şeful statului a explicat că există o Cartă pe care au semnat-o deja statele ce au devenit membre şi în aceasta sunt prevederi care sunt în contradicţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat.

"Membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni, dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic şi atunci evident că suntem oameni serioşi, nu putem semna încălcându-ne obligaţia pe care ne-am asumat-o deja", a explicat preşedintele.

"După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la prima întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări. (...) După câteva zile de discuţii cu partea americană am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune. Credem că e în interesul României să participe în această calitate de observator", a punctat şeful statului.

Nicuşor Dan a menţionat că la această primă întâlnire se va discuta exclusiv despre Gaza. Mai mult, el a apreciat că participarea la reuniune va clarifica relaţiile bilaterale.

"Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum să le spunem, dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate, din partea administraţiei americane. Cred că prezenţa României, prin preşedintele ei, ajută la a clarifica, odată pentru totdeauna, şi diplomatic şi faţă de cetăţeni care este relaţia adevărată bilaterală între România şi Statele Unite", a arătat şeful statului.

Nu sunt programate întâlniri oficiale bilaterale

Preşedintele a mai precizat că, în contextul participării sale la Consiliul pentru Pace, nu sunt planificate întâlniri oficiale, dar este posibil să existe "incidental o discuţie, cumva, de salon aşa, dar pentru moment o discuţie bilaterală cu agendă nu este planificată".

