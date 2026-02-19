Premierul polonez Donald Tusk le cere joi polonezilor care se află în Iran să părăsească această ţară imediat. Şeful Guvernului de la Varşvia a subliniat că, din cauza riscului izbucnirii unui conflict armat, evacuarea ar putea să nu mai fie posibilă peste câteva ore.

Premierul Poloniei cere cetăţenilor săi să părăsească Iran de urgenţă - Profimedia

Cetățenii polonezi din Iran ar trebui să plece imediat, a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, avertizând că, din cauza potențialului de conflict armat, evacuarea ar putea să nu mai fie posibilă în câteva ore.

"Vă rugăm să părăsiți Iranul imediat... și să nu mergeți în această țară sub nicio formă", a spus Donald Tusk, relatează Jerusalem Post.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Armata americană este pregătită să atace Iranul în acest weekend, însă preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală în acest sens, potrivit unor surse citate de CNN.

Ministrul de externe al Rusia, Serghei Lavrov, a avertizat miercuri că orice atac al Statelor Unite asupra Iranul ar putea avea "consecințe serioase" și a cerut reținere.

Acesta a făcut apel la compromis printr-un acord care să permită Iranului să desfășoare un program nuclear pașnic.

"Consecințele nu sunt bune. Au existat deja atacuri asupra Iranului asupra unor situri nucleare aflate sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Din câte putem aprecia, au existat riscuri reale de incident nuclear. Urmăresc cu atenție reacțiile din regiune din partea țărilor arabe, a monarhiilor din Golf. Nimeni nu își dorește o escaladare a tensiunii. Toată lumea înțelege că este vorba de o joacă cu focul", a declarat Lavrov într-un interviu acordat publicației Al-Arabiya, citat de Reuters.

Declarațiile ministrului rus de Externe a fost făcute la scurt timp după ce reprezentanți americani și iranieni au purtat discuții la Geneva, menite să evite escaladarea tensiunilor dintre Washington și Teheran. În urma discuțiilor, s-a ajuns la un acord-cadru asupra principiilor care vor sta la baza unei posibile înțelegeri.

Statele Unite solicită Iranului renunțarea la programul său nuclear, în timp ce Teheranul respinge ferm acuzațiile că ar încerca să dezvolte armament nuclear.

Potrivit șefului diplomației de la Moscova, statele arabe cer "în mod clar reținere și căutarea unui acord care să nu încalce drepturile legitime ale Iranului și să garanteze că Iranul are un program de îmbogățire a uraniului nuclear pur pașnic".

Armata Statelor Unite ale Americii este pregătită să lanseze lovituri militare împotriva Iranului chiar din acest weekend, însă președintele Donald Trump nu a decis încă dacă va autoriza o astfel de acțiune.

Preşedintele american declara, în urmă cu o săptămână, că "fie ajungem la un acord, fie trebuie să facem foarte dur", ameninţă el, fără să evoce în mod explicit un recurs la forţă.

Donald Trump subliniază în acest interviu că Iranul "nu va avea arma nucleară şi nici rachete".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰