Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, joi, că Forţele Navale Franceze au capturat în Marea Mediterană un petrolier care aparţine "flotei fantomă" a Rusiei. Macron a specificat că operaţiunea a fost desfăşurată cu implicarea "mai multor aliaţi". Cu puţin timp înainte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut europenilor, la Forumul Economic Mondial de la Davos, să oprească la fel ca Donald Trump petrolierele flotei din umbră a Rusiei.

Franţa a capturat un petrolier din "flota fantomă" a Rusiei în ziua în care Zelenski a cerut asta la Davos - X/@EmmanuelMacron

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, joi după-amiază, că operaţiunea a avut loc în largul Mării Mediterane şi a implicat "mai mulţi aliaţi".

"Suntem hotărâți să apărăm dreptul internațional și să asigurăm aplicarea efectivă a sancțiunilor.

Activitățile 'flotei din umbră' contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei" a scris Emmanuel Macron pe X.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ambasada Rusiei la Paris a anunțat că autoritățile franceze nu au notificat-o în legătură cu confiscarea petrolierului aflat în drum spre Murmansk. Diplomații ruși verifică în prezent dacă printre membrii echipajului se află și cetățeni ruși, a transmis misiunea diplomatică pentru TASS.

Cu puţin timp înainte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut Europei în cadrul unui discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, să oprească, la fel ca Donald Trump petrolierele flotei din umbră a Rusiei, scrie Pravda.

"Europa iubeşte să vorbească despre viitor, dar evită să ia măsuri astăzi, măsuri care stabilesc ce fel de viitor vom avea, asta e problema. De ce poate președintele Trump să oprească petrolierele din flota din umbră și să întrerupă livrările de petrol, dar Europa nu poate?", a întrebat Zelenski la Davos, criticând inacțiunea Europei.

Reacţia lui Volodimir Zelenski: "Mulţumesc, Franţa!"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit Franţei pentru intervenţie, reiterând faptul că "petrolierele rusești care operează în apropierea coastelor europene trebuie oprite".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Mulțumim, Franța! Mulțumim, @EmmanuelMacron! Exact de acest tip de fermitate este nevoie pentru a ne asigura că petrolul rusesc nu mai finanțează războiul Rusiei. Petrolierele rusești care operează în apropierea coastelor europene trebuie oprite. Sancțiunile împotriva întregii infrastructuri a „flotei din umbră” trebuie să fie dure. Navele trebuie reținute. Și nu ar fi corect să fie confiscat și vândut petrolul transportat de aceste petroliere?" a scris Volodimir Zelenski pe X.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰