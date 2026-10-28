Franța a înăsprit legea împotriva revoltelor. Manifestanţii pot fi obligaţi să plătească 10.000 de euro

Senatul francez a aprobat miercuri un proiect de lege care extinde răspunderea financiară pentru pagubele provocate în timpul revoltelor şi consolidează puterile poliţiei, act normativ care-şi va continua parcursul parlamentar înaintea unor noi proteste de stradă aşteptate în zilele următoare, relatează agenţia EFE.

Proiectul a fost adoptat de Senat cu 229 de voturi pentru şi 105 împotrivă, fiind sprijinit inclusiv de partidul de extremă-dreapta Adunarea Naţională (RN), iar dispoziţiile textului au fost înăsprite în timpul procesului de dezbatere parlamentară, urmând acum să fie transmis camerei inferioare a legislativului, Adunarea Naţională, unde viitorul său este incert din cauza lipsei unei majorităţi parlamentare.

Proiectul de lege a fost elaborat după revoltele care au urmat victoriei echipei de fotbal Paris Saint-Germain în Liga Campionilor în luna mai, dar guvernul preşedintelui Emmanuel Macron a accelerat adoptarea sa după distrugerile şi jafurile din 17 octombrie, prima zi de proteste împotriva creşterii costului vieţii.

Textul iniţial, care cuprindea cinci articole, a fost extins cu aproximativ 20 de prevederi suplimentare cerute de guvern şi de senatorii de dreapta. Principala măsură prevede că statul poate solicita despăgubiri de până la 10.000 de euro de persoană nu doar celor care provoacă direct pagube, ci şi celor care participă în mod deliberat la grupuri organizate care comit acte de vandalism sau tulbură ordinea publică.

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De asemenea, actul normativ permite punerea sub sechestru a unor surse de venituri de asistenţă socială ale celor care nu pot plăti despăgubiri, prevedere în care Senatul a adăugat alocaţiile familiale, subvenţiile pentru locuinţe, venitul minim garantat şi alte ajutoare sociale, precum sporul de activitate şi ajutorul acordat la începutul anului şcolar.

După ce în urma protestelor violente din 17 octombrie autorităţile franceze au impus restricţii de circulaţie, Senatul a mai inclus în proiectul de lege interdicţii administrative privind demonstraţiile, pedepse mai aspre, restricţii de intrare în Franţa pentru străini în anumite situaţii şi va fi înlesnită utilizarea dronelor în anchetele judiciare.

Acelaşi act normativ extinde posibilitatea folosirii sistemelor algoritmice de supraveghere video, permite evacuarea din locuinţele sociale a persoanelor care provoacă tulburări ale ordinii publice şi stabileşte o procedură urgentă pentru solicitarea eliminării, în mai puţin de 24 de ore, a conţinuturilor online care incită la acte de vandalism.

Acest vot vine pe fondul unei presiuni sociale crescânde asupra guvernului şi preşedintelui Macron, după două sâmbete de proteste de stradă masive, unele violente. Mai mult, concesiile făcute la o parte dintre revendicările elevilor, care protestează de mai mult de o lună, nu au oprit mobilizarea acestora, iar profesorii şi-au anunţat la rândul lor intenţia de a se alătura protestelor.

Sindicatele, asociaţiile elevilor şi studenţilor şi aşa-numitele "veste galbene" au anunţat pentru sâmbătă o nouă zi de mobilizare, a treia sâmbătă la rând, în timp ce o grevă generală convocată pentru săptămâna viitoare, pe 5 noiembrie, ameninţă să extindă protestele în mai multe sectoare.