Franţa: "Civilizaţia europeană nu va dispărea. Dar organizarea noastră politică este în pericol"

"Nu, civilizaţia europeană nu va dispărea. Însă da, organizarea noastră politică este astăzi în pericol, în pofida stabilităţii sale atât de preţioase într-o lume imprevizibilă, în pofida imenselor sale bogăţii ştiinţifice, tehnologice, culturale şi financiare", a estimat Jean-Noel Barrot, relatează AFP, conform Agerpres.

În strategia lor de securitate naţională dată publicităţii în decembrie, SUA estimează că declinul economic al Europei "este eclipsat de perspectiva reală şi mai sumbră a unei dispariţii civilizaţionale".

"Nu, Europa nu este pe marginea dispariţiei civilizaţionale, iar vocile infatuate care pretind aceasta ar face mai bine să fie atenţi la propria dispariţie", a replicat ministrul francez.

Însă Uniunea Europeană este, potrivit lui, "ameninţată din exterior de adversari care încearcă să destrame legăturile de solidaritate ce ne unesc" şi "din interior de oboseala democratică".

"Să fim lucizi, nimic nu ne garantează astăzi că în zece ani încă vom trăi în cadrul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem noi astăzi", a atenţionat el.

SUA sunt "un aliat cu care noi nu suntem mereu aliniaţi", a mai remarcat el.

"În câteva luni, noua administraţie americană a decis, şi acesta este dreptul său, să regândească legăturile care ne unesc. Este de asemenea dreptul nostru să spunem nu unui aliat istoric, oricât de istoric ar fi el, atunci când propunerea lui nu este acceptabilă şi atunci când trebuie să spunem nu", a mai declarat şeful diplomaţiei franceze.

Europa vs. SUA

Germania și Franța au lansat acuzații dure la adresa Statelor Unite. Președintele francez Emmanuel Macron a spus că Statele Unite "se îndepărtează treptat" de anumiți aliați și "se sustrag regulilor internaționale". Totodată, a denunțat "o adevărată tentație de a împărți lumea" între "marile puteri". În același timp, președintele german a spus că SUA distrug ordinea mondială.

Emmanuel Macron a făcut declarațiile joi, în discursul său anual în fața ambasadorilor francezi.

Preşedintele francez a acuzat Statele Unite de faptul că se "îndepărtează treptat" de anumiți aliați și "se sustrag de la regulile internaționale", menționând, de asemenea, "o agresivitate neocolonială" din ce în ce mai prezentă în relațiile diplomatice. Șeful statului francez a denunțat, totdată, o "adevărată tentație de împărțire a lumii" între "marile puteri".

Şi preşedintele german a criticat dur politica SUA sub administraţia preşedintelui Donald Trump, într-un discurs susţinut miercuri seara, în cadrul unui simpozion. Frank-Walter Steinmeier a îndemnat comunitatea internaţională să nu lase ordinea mondială să se dezintegreze până la nivelul unei "peşteri de tâlhari" în care cei fără scrupule iau ceea ce vor.

Deşi rolul preşedintelui german este în mare parte ceremonial, declaraţiile sale au o anumită greutate. Evocând anexarea Crimeii de către Rusia (în 2014) şi invadarea Ucrainei (în 2022) ca moment de cotitură, Steinmeier a spus că actualul comportament al SUA reprezintă o a doua ruptură istorică. "Apoi există o distrugere a valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale", a declarat Steinmeier, potrivit Reuters.

"Este vorba de a împiedica lumea să se transforme într-o peşteră de tâlhari, unde cei mai lipsiţi de scrupule iau tot ce vor, unde regiuni sau ţări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri", a afirmat el.

Este necesară o intervenţie activă în situaţii periculoase, iar ţări precum Brazilia şi India trebuie convinse să protejeze ordinea mondială, a spus Frank-Walter Steinmeier.

