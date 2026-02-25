Antena Meniu Search
Primul val de căldură al anului a ajuns deja în vestul Europei. În Spania şi Franţa, temperaturile au urcat până aproape de 30 de grade, iar în multe regiuni au doborât recorduri istorice. Localnicii, dar şi turiştii au profitat de ocazie şi au făcut o baie de soare, unii la terase, iar alţii chiar la plaje. 

de Redactia Observator

la 25.02.2026 , 20:59

Un val de căldură provenit din nordul Africii se întinde peste Europa. Schimbarea de temperatură s-a observat imediat: terasele s-au umplut de oameni dornici să stea la soare cu o băutură rece în faţă. Iar în zonele de coastă, şezlongurile au fost repede ocupate.

Valul de căldură vine după nouă furtuni la rând în acest an, care au adus inundaţii şi alunecări de teren. În regiunea Cantabria, unde a fost înregistrată maxima zilei, căldura a venit la pachet şi cu 60 de incendii de vegetaţie.

Şi în Franţa lumea a ieşit la plajă şi la restaurantele de pe faleze. Mai multe recorduri de căldură au fost doborâte la poalele Pirineilor, iar temperaturile au fost chiar şi cu 14 grade peste media perioadei. Cei mai curajoşi au făcut baie în ocean. Valul de căldură va dura până la finalul săptămânii.

