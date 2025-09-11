Antena Meniu Search
Franţa mobilizează trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez

Franţa a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale "pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez" precum şi al Europei de Est, alături de NATO, în urma "incursiunilor dronelor ruseşti în Polonia", a anunţat joi preşedintele Emmanuel Macron.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 22:14
Franţa mobilizează trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez Franţa mobilizează trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez - Profimedia

"Mi-am luat acest angajament ieri faţă de prim-ministrul polonez Donald Tusk", a declarat preşedintele francez pe reţeaua X, precizând că a vorbit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, relatează AFP, conform Agerpres.

"Nu vom ceda intimidărilor crescute din partea Rusiei", a asigurat el.

Miniştrii de externe ai Ucrainei, Poloniei şi Lituaniei au condamnat joi, într-un comunicat comun, intruziunea de miercuri a 19 drone ruseşti în spaţiul aerian polonez şi au cerut mai multă coordonare în materie de apărare aeriană între Ucraina şi aliaţii NATO pentru a face faţă acestui tip de ameninţare, notează EFE. 

