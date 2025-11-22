Franţa trage un semnal de alarmă: "G20 are probleme şi este în pericol dacă nu ne remobilizăm"

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, "are mari probleme în rezolvarea" crizelor internaţionale actuale şi este "în pericol" de declin dacă nu va exista o remobilizare colectivă în jurul "câtorva priorităţi cheie".

"G20 ar putea ajunge la sfârşitul unui ciclu (...) Trăim un moment în geopolitica noastră în care ne este foarte greu să rezolvăm crizele internaţionale majore în jurul acestei mese, împreună, inclusiv cu membri care nu sunt prezenţi astăzi", a spus el la deschiderea celui de-al 20-lea summit G20 de la Johannesburg, în Africa de Sud, care este boicotat de preşedintele american Donald Trump, relatează Bloomberg.

"Trebuie să fim cu toţii lucizi în ceea ce priveşte faptul că G20 este în pericol dacă nu ne remobilizăm colectiv în jurul câtorva priorităţi cheie", a adăugat el.

Şefii de stat şi de guvern ai G20 se reunesc începând de sâmbătă în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite.

Liderii vor încerca, de asemenea, să ajungă la un acord asupra unei declaraţii comune pregătite fără Statele Unite, o decizie neaşteptată considerată „ruşinoasă” de un înalt responsabil american.

Reprezentanţii G20 au convenit asupra unui proiect de declaraţie înaintea summitului, organizat în 22 şi 23 noiembrie la Johannesburg.

Proiectul a fost redactat fără a se căuta consensul Statelor Unite, au declarat vineri patru surse apropiate dosarului.

Una dintre aceste surse a confirmat vineri seara că proiectul face referire la schimbările climatice, în ciuda obiecţiilor administraţiei americane.

Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat absenţa prin acuzaţii nefondate potrivit cărora Africa de Sud, condusă de minoritatea albă sub regimul rasist al apartheidului până în 1994, ar maltrata astăzi cetăţenii săi albi.

El a respins, de asemenea, programul ţării gazdă de a promova solidaritatea şi de a ajuta ţările în curs de dezvoltare să se adapteze la catastrofele climatice, să facă tranziţia către energii curate şi să reducă costul excesiv al datoriei lor.

Summitul G20, primul organizat pe continentul african, va avea pe ordinea de zi pregătirea pentru catastrofele legate de climă, datoria durabilă pentru ţările cu venituri mici, finanţarea tranziţiilor energetice şi problema unei curse pentru minerale critice în beneficiul ţărilor producătoare.

Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa va ceda preşedinţia G20 Statelor Unite la sfârşitul summitului. El a declarat că o va ceda „simbolic acestui scaun gol, apoi (se va adresa) preşedintelui Trump”.

G20 reuneşte 19 ţări, plus Uniunea Europeană şi Uniunea Africană, şi reprezintă 85% din PIB-ul mondial şi aproximativ două treimi din populaţie.

