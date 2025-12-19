Macron se declară pregătit să discute din nou cu Putin: Dacă nu, alții vor negocia în locul nostru cu Rusia

Emmanuel Macron a transmis vineri că este timpul ca Europa să reia discuțiile cu Vladimir Putin, în contextul în care Statele Unite încearcă să găsească o cale de a opri războiul din Ucraina. Preşedintele francez crede că dialogul direct cu liderul rus poate deveni din nou util. El a remarcat că americanii deja discută cu Rusia şi a spus că, dacă europenii și ucrainenii nu se implică în aceste discuții, riscă să fie excluși, iar alții vor negocia în locul lor cu Rusia.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri la finalul negocierilor de la Bruxelles că va fi "din nou util" pentru el şi pentru europeni să discute cu Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina. "Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin", a declarat el presei la finalul summitului unde Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a ajuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro.

"Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin", a adăugat el, făcând aluzie în special la preşedintele american Donald Trump care, după revenirea la putere în ianuarie, a reluat contactul cu liderul de la Kremlin. "Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor merge apoi singuri să discute cu ruşii, ceea ce nu este ideal", a insistat Emmanuel Macron.

Emisarii lui Donald Trump poartă în prezent o serie de discuţii separate, cu Moscova, pe de o parte, şi cu ucrainenii şi europenii, pe de altă parte, în speranţa de a ajunge la un acord de pace.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Un ciclu [de negocieri] este în desfăşurare. Fie se poate obţine o pace robustă, durabilă, cu garanţiile necesare, ceea ce ar fi formidabil, şi, oricum, ne vom aşeza atunci la masă", a declarat şeful statului francez. Fie "va trebui să găsim, în săptămânile următoare, căi şi mijloace prin care europenii, într-un mod bine organizat, să se reangajeze într-un dialog complet cu Rusia, în deplină transparenţă", a apreciat el.

Emmanuel Macron şi Vladimir Putin au discutat ultima oară la începutul lunii iulie 2025. Precedenta lor convorbire telefonică a avut loc pe 11 septembrie 2022, când au discutat despre centrala nucleară ucraineană Zaporojie, ocupată de ruşi, a cărei securitate era, la acel moment, ameninţată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰