Video Clip fals realizat cu AI despre o lovitură de stat în Franţa. Facebook refuză "să-l dea jos"
Furie la Palatul Elysee după ce un clip care anunţa o lovitură de stat în Franţa s-a viralizat online.
Imaginile sunt realizate cu Inteligenţa Artificială şi arată elicoptere militare în zbor deasupra Parisului, în apropiere de Turnul Eiffel. Clipul a strâns 13 milioane de vizualizări pe Facebook şi pare atât de real încât liderii africani îngrijoraţi l-au sunat pe Emmanuel Macron.
Deşi ştirea este evident falsă, preşedintele francez a explicat că nu a reuşit să convingă reţeaua de socializare să dea clipul jos.
