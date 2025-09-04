Zi de doliu în Portugalia, după un accident care a provocat moartea a cel puţin 17 persoane. Un funicular din Lisabona, una dintre atracţiile turistice majore ale capitalei, a rămas fără frâne şi s-a izbit de o casă, după o cursă nebună. Alţi 21 de oameni au fost răniți, câțiva în stare critică. Până acum, Ministerul Român al Afacerilor Externe a anunţat că printre victime nu ar fi români. Vă avertizăm, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Accidentul s-a petrecut la 18.05, ora locală, în apropiere de Piaţa Restauratorilor din centrul oraşului.

Celebrul funicular Gloria, care transportă oameni pe o pantă abruptă, lungă de 265 de metri, a rămas fără frâne şi a pornit în viteză la vale. A deraiat într-o curbă şi s-a lovit de o clădire.

Impactul a fost unul devastator. Vagonul s-a răsturnat pe o parte, iar pereţii laterali şi acoperişul s-au deformat. Mai multe bucăţi de tablă au fost proiectate la câţiva metri distanţă. Al doilea funicular, care circula în tandem cu cel distrus, a rămas blocat la baza pantei.

Articolul continuă după reclamă

Accidentul a avut loc într-o zonă foarte populară printre turişti şi localnici. Mulţi dintre ei au văzut exact momentul tragediei.

Martor: Vagonul, care era jos, a rămas fără frâne, a mers în gol aproximativ un metru și jumătate și a făcut un zgomot puternic - era plin. Am rămas să ajutăm, dar, chiar când ne pregăteam să ajutăm, am văzut tramvaiul de sus care cobora fără control. Singurul lucru pe care l-am putut face a fost să ne întoarcem și să fugim

Martor: S-a auzit un zgomot oribil! Fiica mea, din camera alăturată, avea ferestrele deschise și a auzit țipete

Zeci de pasageri au coborât de urgenţă din funicularul rămas intact, unii dintre ei pe geamuri. Trecătorii s-au repezit să dea o mână de ajutor victimelor din vagonul distrus, până la sosirea ambulanţelor şi pompierilor.

Salvatorii au lucrat ore în şir pentru a scoate supravieţuitorii dintre bucăţile de fier şi tablă. 23 de persoane au fost transportate la spitale, dar două dintre ele au murit câteva ore mai târziu.

Margarida Castro Martins, director Protecţia Civilă Lisabona: Până acum am identificat patru portughezi, doi germani, doi spanioli, un coreean, o persoană din Capul Verde, un canadian, un italian, un francez, un elvețian și un marocan

Printre cei internaţi e un copil german, care era cu părinţii în Lisabona. Tatăl băiatului a murit, iar mama e grav rănită. Presa portugheză a descoperit şi poveştile celor norocoşi. O franţuzoaică se pregătea să urce la bord, dar a rămas să îl mai filmeze încă o dată cum pleacă.

Martoră: Mi-am spus că îl mai filmez o dată şi gata. Cinci minute mai târziu am auzit sirenele de Poliţie cum se apropiau. Mergeam spre funicular ca să urc în el, de data asta

La fel de norocoasă a fost o turistă din Brazilia, care a decis în ultima clipă să nu urce în vagonul morții: "Cineva mi-a sugerat să merg cu acest funicular, nu ştiu cum se numeşte, dar eram foarte obosită şi am mers acasă".

Din primele informaţii, se pare că accidentul a fost provocat de un cablu care s-a rupt de-a lungul liniei. În ultimele săptămâni, angajaţii s-au plâns de lipsa de tensiune în instalaţia care asigura susţinerea celo două vagoane. Iar asta ar fi îngreunat frânarea. Compania care operează funicularul spune însă că reviziile anuale, care se fac o dată la patru ani, erau în grafic, iar programele de întreţinere şi inspecţiile săptămânale au fost respectate.

Primarul Lisabonei a anunţat că toate cele trei linii de funicular au fost suspendate.

Carlos Moedas, primar Lisabona: Orașul are nevoie de răspunsuri. În numele locuitorilor din Lisabona, sunt prima persoană care dorește ca totul să fie investigat

Inaugurată în 1885, linia Gloria este considerată un monument național, care leagă zona centrală a Lisabonei de Cartierul Superior, cunoscut pentru viața de noapte animată. Cele două vagoane funcţionează în paralel, unul urcă, iar altul coboară, şi pot transporta fiecare câte 43 de persoane. Anual, linia transportă trei milioane de pasageri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰