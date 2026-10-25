La 24 de ani a plecat cu un bilet doar dus. După 12 ani și 100.000 de dolari, visul ei devine realitate

La 24 de ani, Fortunata Murolo a părăsit Roma pentru a începe o viață nouă la celălalt capăt al lumii. După 12 ani de muncă, sacrificii și obstacole birocratice, și-a povestit experiența în cartea „Casa”.

Să lași totul în urmă pentru a-ți urma un vis: acela de a ajunge în Australia și de a-ți construi o viață nouă. Fortunata Murolo avea 24 de ani când a plecat din Roma spre Perth, cu un bilet de avion doar dus. A fost un salt în necunoscut, care, 12 ani mai târziu, s-a transformat într-o poveste despre curaj, schimbări, noi începuturi, dar și despre dragoste.

„În 2014 lucram la Castelnuovo di Porto, unde exista o cantină pentru refugiații politici. Mi s-a propus să continui să lucrez pentru o altă companie, dar am refuzat, iar cu banii primiți la încheierea contractului de muncă mi-am cumpărat un bilet de avion spre Australia”, a povestit Fortunata, potrivit Il Messaggerio.

Mutarea în Geraldton, un orășel situat pe malul oceanului, a fost însă un șoc.

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„Am plecat cu o viză Working Holiday, ca au pair. Lucram pentru o familie, ca bonă, dar începutul a fost șocant, dificil. După doar câteva săptămâni voiam deja să mă întorc la Roma, pentru că eram izolată și mă simțeam complet dezorientată.”

Sydney, între visuri și obstacole

Cea care a convins-o să nu renunțe a fost Sandra, o tânără de origine italo-australiană care locuia în Sydney și care i-a sugerat să se mute acolo.

„Mi-am făcut curaj, m-am dus la ea și, evident, totul s-a schimbat. Sydney este cu totul altceva. Este un oraș cosmopolit, plin de lucruri de făcut, plin de viață, plin de toate. Fără să am vreun document pregătit, mi-am găsit imediat de lucru într-un restaurant și, din acel moment, a început cariera mea în domeniul restaurantelor. Pentru că nu știam prea bine engleza, am început prin a aranja mesele și a servi apă. Apoi am devenit chelneriță, manager de sală și, în cele din urmă, am deschis o pizzerie împreună cu un prieten.”

Drumul spre construirea unei noi vieți în Australia nu a fost însă deloc simplu din punct de vedere birocratic. Fortunata a fost nevoită să treacă prin mai multe etape pentru obținerea vizelor și a dreptului de muncă.

„Dacă nu ai viză, nu poți rămâne. Așa că trebuie neapărat să muncești. După ce s-a încheiat primul an în care am avut viza Working Holiday, am obținut o viză de student. Mergeam la școală și lucram cu jumătate de normă, pentru că, dacă studiezi în Australia, nu poți lucra cu normă întreagă. Apoi, după alte două vize și după ce am terminat școala de bucătari, am reușit să obțin dreptul de rezidență permanentă.”

Întâlnirea cu Gaetano

După ani petrecuți între sala restaurantului, clienți și bucătărie, Fortunata lucrează în prezent în domeniul logisticii și al relațiilor cu clienții.

Tot într-un restaurant l-a cunoscut însă și pe soțul ei, Gaetano, care ajunsese în Australia cu același vis: să înceapă o viață nouă.

„Ne-am cunoscut la locul de muncă. Amândoi ajunseserăm la Sydney. El este sicilian, lucram în același restaurant și eram prieteni. După opt luni în care am petrecut timp împreună, a început povestea noastră de dragoste. Ne-am căsătorit în Italia, la Roma, în 2018, iar în 2020 s-a născut fiica noastră, Angela, la Sydney.”

În prezent, Fortunata, Gaetano și Angela locuiesc în Gold Coast, un oraș pe care femeia îl descrie drept un mic Miami australian.

„Suntem la o oră de zbor de Sydney și este minunat aici, chiar dacă viața a devenit puțin mai scumpă în ultimii ani. Totuși, salariile sunt pe măsură.”

Aproape 100.000 de dolari cheltuiți pentru a obține rezidența permanentă

Din această experiență de viață s-a născut ideea de a scrie o carte, intitulată „Acasă: Călătoria care m-a dus la celălalt capăt al lumii”.

Volumul îmbină povestea autobiografică și sfaturile practice, cu scopul de a-i încuraja pe cei care visează să plece în străinătate să își găsească puterea de a face acest pas.

„După ce am obținut rezidența permanentă, am decis să îmi scriu povestea și am publicat-o pe cont propriu, pe Amazon. Cartea prezintă un parcurs de 12 ani, cu numeroase vize și foarte mulți bani cheltuiți. În cele din urmă, a fost nevoie de aproape 100.000 de dolari pentru a obține această hârtie”, a povestit Fortunata.

În luna decembrie, femeia urmează să obțină, în sfârșit, cetățenia australiană.

„A fost frumos să privesc înapoi la toți acești ani petrecuți aici. Am vrut să povestesc ce înseamnă să pleci de acasă în căutarea unui viitor mai bun și tot ceea ce presupune această experiență. Am vrut să îi încurajez pe cei care au același vis să plece, să le dau un impuls, dar și să le ofer celor care nu reușesc să se despartă de cei dragi, precum fratele meu Antonio, posibilitatea de a-și imagina cum ar fi fost viața lor în altă parte.”

Se va întoarce în Italia?

Viitorul rămâne deschis pentru Fortunata și familia sa. Deși Australia a devenit între timp „acasă”, distanța față de familiile lor, rămase în Italia, apasă tot mai greu.

Ideea unei întoarceri în țara natală revine din când în când în discuțiile familiei, însă nu au luat încă o decizie definitivă.

„Ne-am gândit să ne întoarcem, nu pentru țară, ci pentru cei dragi, pentru că distanța este foarte mare.

Să îți vezi părinții îmbătrânind, să nu poți fi alături de ei în multe momente și, mai ales, să ai un copil care nu se poate bucura de bunicii săi nu este deloc plăcut.

Ne-am gândit la această posibilitate și vom vedea ce se va întâmpla”, a mărturisit Fortunata.