Afacerea cu care un tânăr de 19 ani a dat lovitura. Câştigă 100.000 dolari pe lună: "Oricine poate face asta"

La 19 ani, Michael Satterlee a început, mai mult ca o glumă, o afacere în subsolul casei părinților săi: producea etichete pentru încălțăminte, realizate cu ajutorul unei imprimante 3D. Apoi, după mai multe mici succese care au devenit virale pe internet, a fondat CruiseCup - o companie care vinde suporturi termoizolante pentru băuturi și așa-numitele "can coolers", accesorii care mențin dozele reci. Acum, veniturile sale ajung la 100.000 de dolari pe lună și tânărul are în plan să își extindă compania și mai mult.

La 19 ani, Michael Satterlee a început, mai mult ca o glumă, o afacere în subsolul casei părinților săi: producea etichete pentru încălțăminte, realizate cu ajutorul unei imprimante 3D. Apoi, după mai multe mici succese care au devenit virale pe internet, a fondat CruiseCup - o companie care vinde suporturi termoizolante pentru băuturi și așa-numitele „can coolers”, accesorii care mențin dozele reci. Acum, veniturile sale ajung la 100.000 de dolari pe lună și tânărul are în plan să își extindă compania și mai mult.

Michael a învățat să folosească o imprimantă 3D și și-a folosit economiile strânse din banii primiți de Crăciun, de zilele de naștere și din afacerile anterioare pentru a-și cumpăra, în septembrie 2022, un model care costa aproximativ 500 de dolari, a declarat el pentru CNBC, potrivit Focus.de.

Momentul decisiv a venit odată ce a făcut un suport dublu pentru pahare, care a devenit viral după ce tânărul a publicat un videoclip pe Instagram. Invenția îi aduce lunar sume importante, iar tânărul a solicitat două brevete pentru produsele CruiseCup.

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A câştigat 100.000 de dolari într-o singură lună

Numai în august 2025, CruiseCup a înregistrat venituri de aproximativ 100.000 de dolari. Potrivit CNBC, compania a generat venituri brute totale de aproximativ 808.000 de dolari în 2025, prin intermediul propriului magazin online și al magazinului de pe TikTok.

În prezent, Satterlee produce cu ajutorul a aproximativ 160 de imprimante, într-un depozit propriu din New York, și are încă un angajat. El intenționează să extindă gama de produse, incluzând și alte recipiente pentru băuturi, dar și să ofere servicii de imprimare UV.

În plus, tânărul intenționează să formeze o echipă de marketing mai mare, pentru ca, în viitor, să își poată distribui produsele și prin intermediul magazinelor fizice.

Pentru versiunile mai noi ale accesoriilor sale de răcire a băuturilor, fabricate din oțel inoxidabil, colaborează acum și cu un producător chinez, deoarece capacitatea de producție bazată exclusiv pe imprimarea 3D cu plastic începea să își atingă limitele în ceea ce privește cantitatea.

Cât l-a costat să își înceapă afacerea

"Oricine ar putea face asta", a declarat Michael Satterlee.

El este convins că o astfel de afacere este accesibilă oricui.

"Poți cumpăra o imprimantă 3D cu aproximativ 100 de dolari (84 de euro), iar o rolă de filament costă 20 de dolari (17 euro). Există chiar și inteligență artificială, unde poți pur și simplu să introduci o comandă", a explicat Michael.