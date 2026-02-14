Zelenski cere echipamente noi pe front: "Armele evoluează mai rapid decât deciziile politice"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă, la Munchen, regretul faţă de lentoarea deciziilor politice ce ar trebui să permită contracararea atacurilor ruse împotriva Ucrainei, transmite AFP, citată de Agerpres.

"În acest război, armele evoluează mai rapid decât deciziile care trebuie să le oprească", a afirmat Zelenski într-o dezbatere din cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen. El şi-a exprimat speranţa că discuţiile de pace mediate de SUA săptămâna viitoare, la Geneva, vor fi serioase şi substanţiale, dar a denunţat faptul că ''prea des'' Kievului i se cer concesii.

"Sperăm cu adevărat că întâlnirile trilaterale de săptămâna viitoare vor fi serioase, substanţiale şi utile pentru noi toţi, dar, sincer, uneori simţi că părţile vorbesc despre lucruri complet diferite. Americanii revin constant la aspectul concesiilor şi prea des acele concesii sunt discutate doar în contextul Ucrainei, nu şi al Rusiei", a explicat şeful statului ucrainean.

