Gene Hackman şi soţia lui au fost găsiţi morţi în locuinţa lor din New Mexico. Actorul avea 95 de ani

Într-o carieră care s-a întins pe mai mult de șase decenii, actorul a primit două premii Oscar, două premii Baftas, patru Globuri de Aur și un premiu Screen Actors Guild, potrivit BBC.

"Putem confirma că atât Gene Hackman, cât și soția sa au fost găsiți decedați miercuri după-amiază la reședința lor de pe Sunset Trail. Aceasta este o investigație activă - cu toate acestea, în acest moment nu avem alte indicii ale unei mâini criminale", a declarat poliţia.

Cine a fost Gene Hackman

Hackman a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy „Popeye” Doyle din thrillerul The French Connection (1971) al lui William Friedkin și un altul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul Little Bill Daggett din filmul western Unforgiven (1992) al lui Clint Eastwood.

Alte roluri ale sale nominalizate la Oscar au fost în filmul Bonnie and Clyde din 1967, în rolul lui Buck Barrow, în filmul I Never Sang for My Father din 1970 și în rolul agentului din Mississippi Burning (1988).

Șeriful comitatului Santa Fe, Adan Mendoza, a confirmat presei locale, miercuri, puțin după miezul nopții, că cei doi au murit, împreună cu câinele lor.

Hackman avea 95 de ani, iar soția sa 63 de ani. Adan Mendoza a declarat într-un interviu că nu a existat nicio indicație imediată de crimă. Dar el nu a furnizat o cauză a decesului și nici nu a spus când ar fi putut muri cuplul. „Tot ce pot spune este că suntem în mijlocul unei anchete preliminare privind decesul, așteptând aprobarea unui mandat de percheziție.”

