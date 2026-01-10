Actorul care l-a jucat pe Sandokan, arestat la Istanbul împreună cu alte 5 persoane. De ce este acuzat

Actorul turc Can Yaman, cunoscut din numeroase telenovele, a fost arestat sâmbătă dimineaţă în Istanbul, împreună cu alte şase persoane, pentru presupusă posesie de substanţe ilegale, scrie EFE, citat de Agerpres.

Can Yaman, cunoscuta actriţă Selen Görgüzel şi alte cinci persoane au fost arestate în timpul unei razii a poliţiei în diverse cluburi de noapte din Istanbul, efectuată în cadrul unei operaţiuni împotriva consumului de droguri. Toţi cei reţinuţi au fost duşi la o secţie de poliţie, potrivit Hürriyet.

Operaţiunea face parte dintr-un val de razii şi arestări din ultimele săptămâni, care au dus la reţinerea sau chemarea la secţii de poliţie a zeci de artişti, vedete din social media, jurnalişti, oameni de afaceri şi personalităţi sportive.

Persoanelor reţinute le sunt prelevate probe de păr, sânge sau urină în cadrul cercetărilor pentru presupus consum de droguri.

Articolul continuă după reclamă

Deşi rapoartele oficiale nu specifică ce tip de drog este principala ţintă a campaniei, media turce presupun că aceasta vizează combaterea consumului de cocaină.

Potrivit Hürriyet, Parchetul nu emisese un mandat de arestare pe numele lui Can Yaman în cadrul acestor operaţiuni antidrog, însă în timpul percheziţiilor de sâmbătă dimineaţă, efectuate în cluburi de noapte, ofiţerii ar fi găsit droguri în posesia sa, actorul fiind ulterior arestat.

Can Yaman, faimos pentru telenovele cu succes internaţional precum "Daydreamer", "Sandokan", "The Turk" şi "Viola come il mare", este, de asemenea, vedeta serialului spaniol "The Butterfly Labyrinth", aflat în prezent în faza de producţie, notează EFE.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰