Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Actorul care l-a jucat pe Sandokan, arestat la Istanbul împreună cu alte 5 persoane. De ce este acuzat

Actorul turc Can Yaman, cunoscut din numeroase telenovele, a fost arestat sâmbătă dimineaţă în Istanbul, împreună cu alte şase persoane, pentru presupusă posesie de substanţe ilegale, scrie EFE, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 18:41
Actorul care l-a jucat pe Sandokan, arestat la Istanbul împreună cu alte 5 persoane. De ce este acuzat Actorul turc Can Yaman în costum în timpul filmărilor serialului de televiziune Sandokan. 30 aprilie 2024 - Shutterstock

Can Yaman, cunoscuta actriţă Selen Görgüzel şi alte cinci persoane au fost arestate în timpul unei razii a poliţiei în diverse cluburi de noapte din Istanbul, efectuată în cadrul unei operaţiuni împotriva consumului de droguri. Toţi cei reţinuţi au fost duşi la o secţie de poliţie, potrivit Hürriyet.

Operaţiunea face parte dintr-un val de razii şi arestări din ultimele săptămâni, care au dus la reţinerea sau chemarea la secţii de poliţie a zeci de artişti, vedete din social media, jurnalişti, oameni de afaceri şi personalităţi sportive.

Persoanelor reţinute le sunt prelevate probe de păr, sânge sau urină în cadrul cercetărilor pentru presupus consum de droguri.

Articolul continuă după reclamă

Deşi rapoartele oficiale nu specifică ce tip de drog este principala ţintă a campaniei, media turce presupun că aceasta vizează combaterea consumului de cocaină.

Potrivit Hürriyet, Parchetul nu emisese un mandat de arestare pe numele lui Can Yaman în cadrul acestor operaţiuni antidrog, însă în timpul percheziţiilor de sâmbătă dimineaţă, efectuate în cluburi de noapte, ofiţerii ar fi găsit droguri în posesia sa, actorul fiind ulterior arestat.

Can Yaman, faimos pentru telenovele cu succes internaţional precum "Daydreamer", "Sandokan", "The Turk" şi "Viola come il mare", este, de asemenea, vedeta serialului spaniol "The Butterfly Labyrinth", aflat în prezent în faza de producţie, notează EFE. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

turcia actor istanbul
Înapoi la Homepage
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Ştiri externe » Actorul care l-a jucat pe Sandokan, arestat la Istanbul împreună cu alte 5 persoane. De ce este acuzat