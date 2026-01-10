România bifează kilometri noi de autostradă, dar uită de opriri. Pe multe dintre drumurile de mare viteza nu există benzinării, iar spaţiile de servicii sunt puţine şi insalubre. Problema e aceeaşi şi pe autostrăzi vechi de peste un deceniu, şi pe cele proaspăt inaugurate. Statul scoate în concesiune zeci de spaţii pentru benzinării sau pentru popasuri turistice.

Pe A7 şoferii pot ajunge de la Bucureşti la Adjud în două ore şi jumătate. Drumul de 250 de kilometri impune însă câteva condiţii: să ai rezervorul plin şi să nu fie nevoie de opriri la benzinărie sau la toaletă.

Şofer: Ne ducem spre Buzău, venim din Bucureşti. Îmi fac plinul dinainte din oraş şi după aia merg la drum.

Reporter: Opreşti des în spaţiile acestea?

Şofer: Le evit de cele mai multe ori.

"Foarte mizerabil. Eu merg în Italia acum. Mare diferenţa faţă de România. Sperăm să se lucreze şi la condiţii. Vorbim de igienă", a spus un şofer de tir.

Pe o autostradă mai veche, Bucureşti-Ploieşti, e la fel.

"Autostrada A3 a fost deschisă circulaţiei în urmă cu 13 ani. De atunci, aici nu a fost construită nicio benzinărie. Există doar spaţii de servicii cu parcări şi toalete, dar care însă, lasă mult de dorit. Unele parcări nu pot fi folosite deloc", a transmis reporterul Observator Ana Grigore.

Cum explică autorităţile situaţia?

"Este o problemă că la momentul la care s-a câştigat contractul pentru acest lot, care este scurt, practic s-au făcut mult prea multe spaţii de servicii pentru acest traseu. Şi ca atare benzinarii se tem de concurenţa celorlalţi. Şi atunci nu au fost foarte încântaţi în a veni şi a oferta", a explicat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Legea spune că spaţiile de servicii trebuie amplasate la o distanţă de cel mult 50 de km.

Conform procedurii, la reţeaua actuală, ar trebui să avem 46 de spaţii de servcii. În acest moment, avem 38.

"Din păcate, de-a lungul anilor, compania de drumuri nu a avut niciun fel de chef să concesioneze aceste spații de servicii. Aceeași companie de drumuri nu e în stare să gândească un pic în perspectivă și să-și facă la timp temele și birocratia și contractarea, astfel încât să aibă un contract de curățenie și mentenanță pe pe acel spațiu de serviciu care are doar toaletă", a declarat Ionuţ Ciurea de la Asociaţia Pro Infrastructură.

România are acum 1416 kilometri de autostrăzi şi drumuri expres. CNAIR a scos în concesionare spaţiile de servicii de pe A0, A7, A1 şi Drumul expres Craiova Piteşti. Statul estimează încasări de 21 de miliarde de lei, din contractele pe 16, 20 şi 30 de ani. Filrmele care concesionează se obligă să construiască şi să întretină spaţii moderne, cu benzinării, staţii de încărcare pentru maşini electrice, magazilne, restaurante şi toalete cu duş.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

