Anexarea Groenlandei de către Statele Unite ar putea duce la destrămarea NATO şi chiar la un conflict cu aliaţii europeni, avertizează mai mulţi senatori americani. Declaraţiile vin după ce administraţia Trump a reluat public ideea preluării teritoriului aflat sub controlul Danemarcei, un stat membru al Alianţei Nord-Atlantice.

Groenlanda, "mărul discordiei" la Washington. Planul lui Trump, criticat de senatori: "Ar fi sfârşitul NATO"

Senatorul democrat Chris Murphy a declarat, într-un interviu acordat emisiunii "Meet the Press" de la NBC News, că o eventuală anexare a Groenlandei de către SUA "ar fi sfârşitul NATO".

Comentariile sale au venit ca răspuns la o întrebare legată de posibilitatea ca o astfel de acţiune, vehiculată de administraţia Trump, să ducă la prăbuşirea Alianţei Nord-Atlantice, creată în anii de după cel de-al Doilea Război Mondial.

"NATO ar avea obligaţia să apere Groenlanda şi atunci se pune întrebarea dacă nu cumva am fi în război cu Europa, cu Anglia, cu Franţa", a spus Chris Murphy.

De ce este Groenlanda un punct sensibil pentru NATO

Groenlanda este un teritoriu aparţinând Danemarcei, stat membru NATO. Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor. Acest articol a fost invocat o singură dată în istorie, în sprijinul Statelor Unite, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

După o operaţiune americană îndreptată împotriva lui Nicolás Maduro, o aliată a preşedintelui Donald Trump, Katie Miller, a publicat pe reţelele sociale o imagine cu steagul SUA pe Groenlanda, alături de mesajul: "SOON!" (n.r. "În curând!").

Gestul a stârnit reacţii imediate. Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a condamnat iniţiativa lui Trump, spunând că este "total lipsită de respect".

La rândul său, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat pentru postul public DR că "dacă Statele Unite atacă un alt stat NATO, totul se opreşte".

Critici: Preşedintele nu se mai gândeşte la americani

Chris Murphy a susţinut că Donald Trump este deconectat de problemele reale ale cetăţenilor americani.

"Să vorbim şi despre ce este în joc aici. Preşedintele îşi petrece fiecare zi gândindu-se la invadarea Groenlandei, la gestionarea economiei Venezuelei, la construirea unei săli de bal. Nu se gândeşte deloc la poporul american", a spus senatorul.

Mai mulţi senatori democraţi au transmis mesaje similare. Mark Warner a declarat la "Fox News Sunday" că, dacă Trump "ar lua o măsură împotriva Groenlandei, asta ar distruge complet NATO".

La rândul său, Mark Kelly a scris pe X că, dacă administraţia Trump ar încerca să preia Groenlanda prin forţă, "acest preşedinte este mai prost şi mai incompetent decât credeam majoritatea dintre noi".

"Adăugaţi un secretar al Apărării nepregătit şi avem reţeta celei mai mari gafe geopolitice din istoria Statelor Unite", a adăugat el.

Congresul ar putea bloca orice acţiune militară

Senatorul Tim Kaine a declarat la CBS News, în emisiunea "Face the Nation", că este convins că legislativul ar putea opri un asemenea demers.

"Vom forţa un vot în Senat pentru a bloca orice acţiune militară americană în Groenlanda sau Danemarca, dacă va fi nevoie", a spus Tim Kaine. "Vom obţine un sprijin bipartizan covârşitor pentru ideea că acest preşedinte este nechibzuit să sugereze aşa ceva."

Critici şi din tabăra republicană

Chiar şi unii republicani s-au distanţat de retorica Casei Albe. Senatorul Rand Paul a criticat discursul administraţiei într-un interviu pentru ABC News.

Referindu-se la ideea cumpărării Groenlandei, el a spus: "Nu ajungi acolo enervând şi insultând oamenii care trăiesc acolo şi spunând: "Vom trimite puşcaşii marini şi o vom lua dacă nu ne-o vindeţi", a spus senatorul Rand Paul.

"Asta nu îi face mai dispuși să vândă", a adăugat el.

Răspunsul Casei Albe

Casa Albă a prezentat dorinţa administraţiei de a controla Groenlanda drept o "prioritate de securitate naţională". Purtătoarea de cuvânt, Karoline Leavitt, a declarat că nu este exclusă utilizarea armatei pentru a prelua controlul asupra teritoriului, unde SUA au deja o bază militară.

"Preşedintele şi echipa sa discută o gamă largă de opţiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă, iar folosirea armatei americane este întotdeauna o opţiune aflată la dispoziţia comandantului suprem", a transmis Karoline Leavitt.

La finalul săptămânii trecute, Donald Trump a escaladat retorica, afirmând: "Vom face ceva cu Groenlanda, indiferent dacă le place sau nu". El a susţinut că, în caz contrar, teritoriul ar putea fi preluat de Rusia sau China.

Pe platforma Truth Social, Trump a scris că se îndoieşte că NATO "ar fi acolo pentru noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei", dar a adăugat că SUA "vor fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi".

Într-un interviu acordat uterior pentru The New York Times, preşedintele a recunoscut că "ar putea fi o alegere" între păstrarea alianţei NATO şi dobândirea Groenlandei.

