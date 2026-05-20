Ucraina se pregătește pentru un posibil atac venit din Belarus - Hepta

"Am analizat informaţiile de intelligence referitoare la planurile Rusiei pentru operaţiuni ofensive dinspre acea zonă", a scris Zelenski pe conturile sale de pe reţelele de socializare după o întâlnire cu staff-ul său, la care au participat şi comandanţi ai armatei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ucraina se pregăteşte să răspundă oricărui scenariu posibil legat de acţiunile Rusiei, a afirmat el, indicând că a dat instrucţiuni Ministerului de Externe (ucrainean) să pregătească măsuri suplimentare de presiune diplomatică asupra Belarusului.

Articolul continuă după reclamă

Volodimir Zelenski susţine de câteva săptămâni că Rusia încearcă să atragă Belarusul în război. Moscova ar dori să avanseze de pe teritoriul Belarusului în direcţia Cernihiv-Kiev sau chiar să atace una dintre ţările NATO care se învecinează cu Belarus, a afirmat preşedintele ucrainean la sfârşitul săptămânii trecute. El a făcut referire la rapoarte ale serviciilor de informaţii, fără să ofere detalii, conform Agerpres.

Belarus este considerat cel mai apropiat aliat al Rusiei. În timpul invaziei Moscovei în Ucraina în februarie 2022, armata rusă a declanşat atacul şi de pe teritoriul belarus, avansând spre capitala ucraineană, Kiev.

Zelenski a spus că dispune de informaţii privind pregătirile pentru noi măsuri de mobilizare din partea Moscovei, fără a furniza dovezi. Ar fi vorba de circa 100.000 de persoane.

Ucraina consideră că, în prezent, nu există posibilitatea unei mobilizări mascate în Rusia, aşa că sunt de aşteptat noi decizii politice, precum cele luate recent în legătură cu Republica Moldova, a afirmat el.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat recent un decret prin care simplifică obţinerea cetăţeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria. Aceştia vor putea depune documentele la consulatele Rusiei, fără a respecta condiţiile generale impuse cetăţenilor străini, potrivit portalului NewsMaker.

Conform documentului, dreptul de a obţine cetăţenia rusă prin procedură simplificată îl au cetăţenii străini sau apatrizii care au împlinit 18 ani şi care locuiesc permanent în Transnistria la data intrării în vigoare a decretului. Decizia a fost luată, potrivit textului oficial, "cu scopul protejării drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului, în conformitate cu principiile şi normele general recunoscute ale dreptului internaţional".

Concret, locuitorii regiunii sunt scutiţi de primele trei condiţii prevăzute de legea rusă pentru acordarea cetăţeniei, şi anume reşedinţa permanentă pe teritoriul Rusiei timp de cinci ani, cunoaşterea limbii ruse şi a istoriei Rusiei. Astfel, aceştia vor putea depune cererea de acordare a cetăţeniei direct la reprezentanţele diplomatice ale Rusiei.

În Transnistria se află un contingent militar rus estimat la 1.000-1.500 de persoane. Chişinăul a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ruse, însă reprezentanţii Tiraspolului şi ai Moscovei au declarat că aceştia "vor rămâne până la soluţionarea definitivă a conflictului transnistrean".

Potrivit datelor Biroului de Reintegrare de pe lângă guvernul de la Chişinău, de la începutul anului 2026, peste 350.000 de locuitori ai regiunii transnistrene sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, din totalul de 364.885 de persoane consemnate în registrul de stat al populaţiei.

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a calificat măsura drept un instrument de posibilă mobilizare pentru invazia rusă în Ucraina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰