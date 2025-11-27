Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est

Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia, dezvăluie Wall Street Journal. Documentul clasificat, întocmit de șefii armatei germane după 2022, prevede deplasarea a până la 800.000 de trupe NATO, inclusiv germane, americane și ale altor aliați, către linia de front din estul Europei, în cazul unui atac al ruşilor asupra NATO. Potrivit unor declarații, planul este în continuu proces de actualizare și perfecționare.

Soldați ai Bundeswehr-ului german stau lângă un vehicul militar blindat al armatei germane în timpul exercițiului militar în 2024 - Profimedia

Planul, denumit informal OPLAN DEU, prevede o mobilizare și coordonare logistică de proporții istorice pentru a pregăti Germania și aliații NATO în eventualitatea unui conflict cu Rusia, explică Wall Street Journal. Este vorba de un document clasificat de 1.200 de pagini, a cărui elaborare a început acum mai bine de 2 ani și jumătate, după invadarea Ucrainei de către Rusia. Planificarea a fost începută de 12 ofiţeri germani de rang înalt.

Planul detaliază modul în care până la 800.000 de soldați germani, americani și din alte state NATO ar fi transportați spre est, către linia frontului. Sunt cartografiate porturile, râurile, căile ferate și drumurile pe care aceștia le-ar folosi, precum și modul în care ar fi aprovizionați și protejați pe traseu. Potrivit documentului, rezultatul unui posibil război viitor nu va depinde doar de numărul de trupe și arme desfășurate pe câmpul de luptă.

Documentul prevede un efort "al întregii societăți", adică Germania implică nu doar armata, ci și sectorul civil și companiile private pentru a susține efortul logistic. Totodată, presupune actualizarea infrastructurii pentru uz militar: drumuri, poduri, porturi și căi ferate trebuie modernizate pentru a susține transporturi masive și rapide de trupe și armament. Unele tronsoane de autostradă vor putea fi folosite ca piste de aterizare pentru avioane militare, ca pe vremea Războiului Rece.

Este menționată și cooperarea cu industria de apărare, care implică contracte mari cu firme precum Rheinmetall pentru a furniza baze mobile, combustibil, echipamente militare și drone de supraveghere. Planul include și măsuri de protecție împotriva sabotajelor, adică identifică infrastructuri critice și vulnerabile, cum ar fi portul Nordenham de la Marea Nordului, care trebuie protejate împotriva atacurilor cibernetice, sabotajelor sau infiltrărilor.

Sunt incluse și exerciții militare complexe, simulări reale, cum a fost "Red Storm Bravo" în Hamburg, care implică militari, poliție, pompieri și alte structuri civile într-un scenariu de transport militar sub presiune, cu proteste și atacuri simulate.

Planul vorbește și de trecerea rapidă la un regim de "mobilizare totală" în caz de conflict, în care întreaga societate ar trebui să susțină logistica militară, adică spitale, administrații locale, companii private, infrastructură de stat. În acest context, Germania lucrează la modificarea unor legi care încetinesc mobilizarea: regulile stricte privind protecția datelor, procedurile greoaie de achiziții și reglementările privind utilizarea dronelor.

Oficialii germani estimează că Rusia ar putea fi pregătită și dispusă să atace NATO începând cu 2029. Dar o serie de incidente, precum acte de spionaj, atacuri de sabotaj și încălcări ale spațiului aerian în Europa, multe dintre ele atribuite Moscovei de serviciile de informații occidentale, sugerează că Rusia ar putea ataca mai devreme.

Analiștii cred, de asemenea, că un posibil armistițiu în Ucraina ar putea elibera timp și resurse pentru ca Rusia să pregătească o ofensivă împotriva unor membri NATO din Europa. Dacă reușesc să întărească reziliența Europei, planificatorii germani cred că nu doar ar putea asigura victoria, ci ar face și izbucnirea războiului mai puțin probabilă.

"Scopul este de a preveni războiul, arătând clar dușmanilor noștri că, dacă ne atacă, nu vor avea succes", a declarat un ofițer militar de rang înalt, unul dintre primii autori ai planului.

