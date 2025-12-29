Președintele Donald Trump a glumit cu reporterii prezenţi la cina cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, duminică, spunând că sunt bineveniți să servească din mâncarea pregătită pentru eveniment. Cu toate acestea, el a avertizat că ar putea fi considerată "mită".

Glumele lui Donald Trump cu presa: "Ați dori să mâncați sau considerați asta o mită?" - Profimedia

Trump i-a găzduit pe Zelenski și delegația sa la Mar-a-Lago, Florida, pentru discuții privind încheierea războiului din Rusia, care se apropie de a patra aniversare.

Americanul a apărut ulterior pentru a spune că s-au făcut "multe progrese" în direcția asigurării păcii, dar că o serie de "chestiuni spinoase" rămân nerezolvate.

La masă, Trump a fost flancat de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth și șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, plus consilieri precum Susie Wiles, Stephen Miller, Steve Witkoff și Jared Kushner, care s-au aliniat la masă față de echipa lui Zelenski.

Îndreptându-și atenția către presă, președintele a spus: "Cred că ați putea sta afară și mânca. Ați dori să mâncați sau considerați asta o mită și, prin urmare, nu puteți scrie sincer? Sau, prin urmare, trebuie să scrieți un articol prost?", s-a amuzat Donald Trump.

Când unul dintre jurnaliști a luat cuvântul pentru a accepta oferta în numele colegilor săi, Trump i-a cerut consilierei sale, Margo Martin: "Scoateți-i afară și spuneți-i bucătarului să le servească un mic prânz."

În timp ce presa își exprima mulțumirile, președintele le-a comentat invitaților săi: "Acest lucru ar trebui să vă garanteze povești bune, dar nu se va întâmpla. Va fi doar mai rău. Vor face tot posibilul să le înrăutățească."

Reporterul Politico, Alex Gangito, a scris ulterior într-un reportaj de la club: "Într-adevăr, cei de la club au adus prânzul și suntem așezați la mese rotunde mici pe terasa clubului. Pentru cei care se întreabă acasă, ni s-a servit friptură feliată, porci înveliți într-o pătură, creveți cu nucă de cocos, cartofi prăjiți și fursecuri cu ciocolată. Și sticle de apă cu o etichetă Trump.”

Pe lângă ironiile sale despre presupusa părtinire a presei, gestul lui Trump față de reporterii care își întrerupseseră vacanța de Crăciun pentru a relata despre summit a marcat o atitudine mult mai prietenoasă decât a afișat recent.

