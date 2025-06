Guvernatorul Californiei îl atacă dur pe Trump: "Nu mai e în toate mințile. A mințit, inventează lucruri"

Într-un episod recent al podcastului "The Daily" de la The New York Times, Newsom a oferit detalii despre o conversație telefonică purtată cu Trump sâmbăta trecută, pe tema intervenției forțelor federale în California, după protestele anti-deportare și protestele din Los Angeles, potrivit POLITICO.

Potrivit versiunii lui Trump, el ar fi discutat clar despre trimiterea Gărzii Naționale. Însă Newsom susține că acest lucru este complet fals: "A mințit, pe mormântul mamei și tatălui meu", a spus guvernatorul. "Nu glumesc când spun asta. A mințit. A mințit cu sânge rece."

Tensiunile dintre guvernatorul Californiei și Donald Trump escaladează

Newsom a mai declarat că, pe măsură ce Trump a început să inventeze detalii despre discuția lor, a devenit evident pentru el că "poate chiar crede ce spune". "Nu mai e omul de acum patru ani. Nu mai poate duce nici măcar un fir logic al gândirii. Inventează lucruri. Nu mai e în toate mințile", a spus el într-un alt interviu pentru Fox LA.

Comentariile vin în contextul în care Newsom este considerat unul dintre principalii potențiali candidați la alegerile prezidențiale din 2028.

De partea cealaltă, să-l atace dur pe Newsom, acuzându-l că a pierdut controlul asupra orașului Los Angeles. "Los Angeles a fost sigur și liniștit în ultimele două nopți", a scris Trump joi pe rețeaua sa Truth Social. "Guvernatorul NewScum a pierdut complet controlul situației. Ar trebui să-mi MULȚUMEASCĂ că i-am salvat pielea, în loc să încerce să-și justifice greșelile și incompetența!!!"

Ironia nu a scăpat observatorilor politici: atacurile lui Newsom asupra capacității mentale a lui Trump reflectă aceeași strategie folosită intens de republicani în campania din 2024 împotriva fostului președinte Joe Biden.

