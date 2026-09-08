Comoara găsită de un bunic în timp ce se plimba cu nepoatele prin parc. Iniţial nici nu a ştiut ce e

Un bunic a găsit o adevărată comoară în timp ce se afla la plimbare prin parc cu nepoatele. Familia nu se aștepta la o astfel de descoperire impresionantă şi, mai ales, valoroasă.

Bărbatul din Tennessee a găsit un diamant galben de 2,29 de carate într-un parc din Arkansas, după doar 30 de minute de căutări, scrie Fox News.

Barry Smith din Germantown a mers împreună cu soția și cele două nepoate, Sage și Juniper, la Crater of Diamonds State Park, un loc cunoscut pentru faptul că vizitatorii pot căuta și păstra diamantele pe care le găsesc.

Au închiriat un cărucior și ustensilele necesare pentru căutarea diamantelor și au început să cerceteze zona. După aproximativ 30 de minute, Smith a observat ceva strălucitor. La început, nici nu și-a dat seama ce găsise și a crezut că este un alt mineral cunoscut pentru aspectul său sclipitor.

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Bărbatul a pus piatra în buzunarul cămășii și și-a continuat ziua alături de familie. Abia după ce a dus-o să fie cercetată de specialişti a aflat că descoperirea sa era mult mai valoroasă decât își imaginase.

Experţii au confirmat că era un diamant galben de 2,29 de carate. Piatra era deosebită tocmai pentru că diamantele galbene sunt cele mai rare dintre cele găsite în această zonă.

Diamantul are dimensiunea unui bob de fasole, dar este a treia cea mai mare piatră descoperită în parc în acest an. Smith a ales să-i dea numele "Sage Juniper Diamond", după cele două nepoate ale sale.