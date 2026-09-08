Salariile miniștrilor din Singapore sunt deja printre cele mai mari din lume şi vor crește începând cu 15 octombrie. Astfel, salariul anual al premierului Lawrence Wong va crește cu 64%, de la 2,2 milioane de dolari singaporezi la 3,6 milioane de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 2,85 milioane de dolari americani.

Ţara în care miniştrii au printre cele mai mari salarii din lume aprobă creşterea veniturilor acestora - Sursa: Profimedia

Singapore își plătește liderii politici cu salarii ridicate pentru a atrage persoane talentate și pentru a descuraja corupția. Subiectul rămâne însă unul sensibil în acest oraș-stat, unde salariul mediu lunar era de 5.775 de dolari singaporezi în 2025, relatează Reuters.

Salariile miniștrilor din Singapore, deja printre cele mai mari din lume

Lawrence Wong a recunoscut, într-un discurs susținut în Parlament, că salariile politicienilor reprezintă un subiect dificil și controversat.

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"Sumele despre care vorbim sunt mai mari decât câștigurile majorității cetățenilor, așa că înțeleg de ce singaporezii le analizează cu atenție și de ce mulți au opinii puternice în această privință", a spus Wong.

Premierul a adăugat că va dona în scopuri caritabile majorarea propriului salariu în următorii cinci ani.

Salariul anual al premierului Lawrence Wong va crește cu 64%

Totuși, a subliniat el, nu este vorba doar despre nivelul remunerației.

"În cele din urmă, este vorba despre dacă Singapore va continua să aibă calitatea de lideri politici de care avem nevoie pentru a duce țara mai departe și pentru a-i servi bine pe singaporezi în anii următori", a declarat Wong.

Prin comparație, premierul britanic câștigă aproximativ 230.000 de dolari pe an, iar președintele Statelor Unite, Donald Trump, are un salariu anual de 400.000 de dolari, potrivit datelor PoliticalSalaries.com, care îl clasează pe premierul din Singapore drept cel mai bine plătit lider din lume.

Datele arată că șeful executivului din Hong Kong este al doilea cel mai bine plătit lider la nivel mondial, cu un venit anual de 719.000 de dolari, urmat de președintele Elveției, cu 606.000 de dolari.

Premierul din Singapore, cel mai bine plătit lider din lume

Un ministru junior din Singapore, care are în prezent un salariu anual de 1,1 milioane de dolari singaporezi, ar putea ajunge să câștige până la 1,8 milioane de dolari singaporezi pe an, în funcție de performanță și responsabilități.

Majorarea pentru deținătorii de funcții politice va începe cu o creștere unică de până la 9%, urmând ca ajustările ulterioare să depindă de performanță, și nu să reprezinte o creștere imediată până la pragul de 1,8 milioane de dolari singaporezi.

Până la finalul actualului mandat al guvernului, majoritatea miniștrilor juniori vor câștiga aproximativ 1,35 milioane de dolari singaporezi pe an, iar cei cu performanțe foarte bune "pot urca mai sus", a spus Wong.

Singapore a modificat ultima dată salariile miniștrilor în 2012, când acestea au fost reduse cu 36%, pentru a răspunde nemulțumirii publice legate de nivelul ridicat al remunerațiilor.

Parlamentarii urmează să dezbată noile modificări joi.

Noile cifre au provocat reacții pe rețelele sociale. Unii utilizatori de pe Reddit au descris ajustarea salariilor drept "ruptă de realitate", în timp ce alții au spus că majorările ar fi justificate dacă miniștrii ar face o treabă mai bună în gestionarea perioadelor dificile.

Partidele de opoziție nu au făcut, deocamdată, declarații pe acest subiect.

Wong a spus că, din punct de vedere politic, ar fi fost "mai ușor" să lase lucrurile neschimbate, însă acest lucru "nu ar fi fost corect", având în vedere că salariile din sectorul privat, administrația publică, sistemul judiciar și alte sectoare publice au crescut din 2012.

După reducerea salarială din 2012, remunerațiile au fost analizate din nou în 2017, însă guvernul a decis să nu adopte recomandarea privind o majorare. O a doua evaluare, programată pentru 2023, a fost amânată până în prezent din cauza incertitudinilor economice.

Orașul-stat folosește drept reper pentru stabilirea salariilor miniștrilor veniturile celor mai bine plătiți 1.000 de singaporezi. Potrivit Diviziei pentru Servicii Publice, calitățile și abilitățile acestora "reflectă nivelul de competență al persoanelor de care Singapore are nevoie pentru o bună guvernare".

Referindu-se la acest criteriu, Chong Ja Ian, politolog la Universitatea Națională din Singapore, a declarat că, pe fondul creșterii inegalităților de venit, există riscul ca miniștrii să se raporteze mai mult la experiențele celor foarte bogați decât la realitatea de zi cu zi a singaporezilor obișnuiți.

Salariile ridicate sunt menite să atragă persoane foarte competente și să prevină corupția, iar cazurile de mită și corupție au fost, în general, rare în Singapore.

Într-un caz recent, fostul ministru al Transporturilor, S. Iswaran, a fost condamnat la închisoare în 2024 pentru obstrucționarea justiției și pentru primirea unor cadouri în valoare de peste 300.000 de dolari