Grindeanu cere o nouă tură de consultări şi nu exclude negocierile cu AUR. Când am putea avea guvern

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că vom avea guvern, după 15 august, el arătând că mai întâi trebuie să existe încă o tură de consultări şi probabil că va fi în jurul datei de 15 august. Despre negocieri cu liderul AUR, George Simion, el a menţionat că depinde şi are anumite rezerve.

"România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Nu poate Parlamentul, oricâtă bunăvoinţă, şi vedeţi că, cel puţin în această săptămână şi săptămânile viitoare, n-avem niciun fel de problemă şi n-am niciun fel de problemă în a convoca sesiuni extraordinare de câte ori e nevoie, să suplinim rolul Guvernului, care are puteri limitate. Dar, totuşi, de aceea există separaţia puterilor în stat, avem o putere executivă, avem una legislativă, ca fiecare să-şi facă treaba. România, în acest moment, şi nu o spun eu, o spune majoritatea covârşitoare a României, are nevoie de un Guvern. Şi, de aceea, fiecare trebuie să treacă peste orgolii personale şi să nu mai blocheze soluţii", a spus Sorin Grindeanu, la Parlament.

El a precizat că în opinia sa crede că mai trebuie să facă preşedintele Nicuşor Dan o rundă de consultări, înainte de a face această nominalizare.

"Cred că mai întâi trebuie să existe încă o tură de consultări, înainte de a se întâmpla ceva şi probabil că va fi această tură de consultări, cred eu în jurul datei de 15 august, astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri. Cred că aşa trebuie început", a spus Sorin Grindeanu.

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Grindeanu a reiterat că vom avea guvern după 15 august şi a precizat că nu poate să spună cu certitudine, azi, că orice propunere face preşedintele trece de votul Parlamentului.

Despre relaţia cu AUR, preşedintele PSD a afirmat că nu are niciun fel de aşteptare să se apropie AUR de vreun ideal.

"În primul rând, n-am nicio aşteptare să se apropie AUR-ul de vreun ideal. Nu mă aştept la aşa ceva. Eu am enunţat două sau trei lucruri care, în mod fundamental, ne despart în acest moment. Chiar şi astăzi aţi văzut votul pe SAFE (..) Eu v-am spus şi zilele trecute că există anumite semne de întrebare legate de legalitate, de constituţionalitate, de aceea i-am chemat pe colegii mei în birou, înainte de votul final şi le-am expus toate aspectele legate de SAFE, toate argumentele constituţionale, nu de oportunitate, eu spunându-le că voi vota această lege, dar că e un vot care nu e imperativ, având anumite minusuri constituţionale. Dar, azi, AUR am văzut că n-a votat şi argumentul n-a fost unul de legalitate, a fost cu totul altul, ceea ce iarăşi îmi ridică semne de întrebare. Nu mi s-a schimbat cu nimic părerea de ieri", a comentat Grindeanu.

Despre discuţii cu liderii senatorilor şi deputaţilor AUR, Sorin Grindeanu a arătat că nu are niciun fel de problemă însă poartă discuţii cu oricine.

"Să semnăm, în schimb, înţelegere, de la discuţii la înţelegere e diferenţă mare", a adăugat Grindeanu.

El a menţionat că nu are niciun fel de discuţie cu parlamentari neafiliaţi.

"Până în acest moment nu avem nicio discuţie, aşa cum am văzut că sunt foarte harnici cei de la PNL pe la Senat să dea afară liberalii vechi şi să-şi pună şef de filială foştii senatori de la SOS. E treaba lor şi n-am să fac aşa ceva la PSD, să dau afară şefi de filială ca să pun oameni care au venit de la alte partide şi care nu au niciun fel de vechime în partidul pe care îl conduc", a arătat Grindeanu.

Întrebat dacă va mai negocia cu George Simion, după momentul Veştea, Grindeanu a răspuns: "Depinde, am anumite rezerve, recunosc".

Despre criza desemnării premierului, Sorin Grindeanu a subliniat că, din partea sa, nu e niciun joc al orgoliilor.

"Eu am fost de acord cu scenariile propuse de UDMR şi de minorităţi. Ar trebui, din perspectiva celui mai mare partid din Parlament, dacă e, să aibă cineva orgoliu, dar nu avem orgolii, fiindcă nu e vorba de orgolii în acest moment, e vorba de a avea un guvern cu puteri depline, şi atunci ne vom aşeza la masă, atunci când vom avea o soluţie care să întrunească o majoritate transparentă în Parlament, pro-occidentală. Eu am discuţii zilnic. În acest moment nu pot să vă spun că am acea majoritate de 233. Astăzi, nu o am", a spus el.

Grindeanu a precizat că nu a vorbit cu preşedintele Nicuşor Dan în aceste zile.