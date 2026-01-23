Imagini de colecţie cu liderul nord coreean! Kim Jong Un a inaugurat un nou complex turistic şi a verificat personal dotările acestuia. Nu a nimerit însă ţinuta. A mers în camerele termale îmbrăcat la costum şi cu o haină groasă peste. A fost totuşi bine dispus.

Kim Jong Un a participat la ceremonia de finalizare a Taberei de Vacanță pentru Oamenii Muncii Onpho, din Comitatul Gyeongseong, Provincia Hamgyong de Nord. Cu zâmbetul pe buze, preşedintele s-a aşezat pe marginea unei piscine unde se scăldau câţiva bărbaţi şi a verificat cu mâna temperatura apei. După care s-a mutat într-o altă încăpere unde le-a explicat doamnelor dotările complexului.

Centrul spa este cel mai mare resort termal din Coreea de Nord şi a fost renovat complet după ce Kim l-a declarat insalubru într-o vizită din 2018.

După ce a inspectat stațiunea, Liderul Suprem a declarat: "Fiecare secțiune este amenajată practic și armonios, cu toate elementele arhitecturale concepute să se îmbine cu mediul natural înconjurător. […] Văzând această tabără de vacanță, reconstruită acum ca o excelentă facilitate de odihnă pentru oameni, mă umple de mândrie faptul că am îndeplinit încă o sarcină importantă", scrie The Sun.

