Vremea 26 ianuarie-23 februarie 2026. Gata cu gerul, dar vin ploile. Temperaturile vor urca până la 12°C

Meteorologii au anunțat că în luna februarie vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă.

Vremea 26 ianuarie-23 februarie 2025. Gata cu gerul, dar vin ploile. Temperaturile vor urca până la 12°C - Shutterstock

ANM a publicat vineri prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Valorile termice se vor situa peste cele normale la sfârșitul lunii ianuarie, dar și la începutul lunii februarie. Pe parcursul săptămânii viitoare, cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi prezente pe arii extinse. Excepție va face extremitatea vestică a teritoriului, unde precipitațiile vor fi posibile doar izolat. La munte vor predomina precipitațiile mixte, iar la altitudini mari, mai ales în Carpații Meridionali, va ninge.

Local se vor acumula cantități de apă însemnate, cu precădere în dealurile sudice și în zonele montane. Vântul va avea intensificări la munte, în special pe creste, iar în restul țării va sufla slab și moderat, local și temporar cu ușoare intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 4 și 12 grade.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și în zona Carpaților Meridionali.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

