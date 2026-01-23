"Trebuie justificat interesul naţional". Ce spune Ilie Bolojan despre preţul aderării la Consiliul pentru Pace

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că România va analiza împreună cu ţările europene în ceea ce priveşte aderarea la "Consiliul pentru Pace". În privinţa taxei de un miliard de dolari, premierul a precizat că ţara noastră are posibilitatea să aloce această sumă, însă trebuie justificat interesul naţional, scrie News.ro.

"România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene, ceea ce s-a şi convenit între liderii europeni, vis-a-vis de a participa la acest Consiliu (Consiliul pentru Pace, iniţiat de Donald Trump – n.r.). În ceea ce priveşte suma de 1 miliard de dolari, sigur, România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul 1 miliard de dolari, dar trebuie calculaţi foarte bine cum facem acest lucru pentru că fiecare leu pe care îl alocăm într-un proiect sau altul trebuie cât se poate de clar justificat de interesul naţional şi de situaţia economică în care ne găsim", a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la un post de televiziune.

Întrebat dacă decizia privind participarea în Consiliul pentru Pace va fi discutată în CSAT, Bolojan a răspuns că trebuie văzut în ce măsură această participare este în concordanţă cu celelalte angajamente pe care România le are.

"Aici trebuie văzut în ce măsură această participare este în concordanţă cu celelalte angajamente pe care România le are, de a participa la alte forumuri şi sunt convins că în momentul în care se va pune această problemă va fi o decizie care va avea nevoie de un anumit suport (...) E bine să existe un acord", a declarat Bolojan.

Premierul a explicat că este bine ca pentru a avea relevanţă pe plan extern, este important să ai poziţii unitare pe plan intern.

"Pentru a putea avea relevanţă în plan extern, e bine să ai poziţii unitare în plan intern sau să ai o majoritate care susţine anumite direcţii. Dacă am reuşit în toţi aceşti ani să facem nişte paşi importanţi, aderarea la NATO, la Uniunea Europeană, proiectul care ţine de aderare la OCDE care este pe rol astăzi, este că a fost un suport pe tema asta. Dacă nu este un suport, partenerii, organizaţiile care urmăresc ceea ce se întâmplă (...) se uită cu mare rezervă la noi", a spus Bolojan.

România a fost invitată să devină membru al "Consiliului pentru Pace", printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis, duminică, Administraţia Prezidenţială.

Aceeaşi invitaţie a fost adresată de către Donald Trump mai multor state. O contribuţie de un miliard de dolari asigură calitatea de membru permanent în consiliul condus de Trump.

Invitaţia în "Consiliul pentru Pace", analizată de Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi, că a demarat un aprofundat proces de analiză a conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, această evaluare având ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume.

Preşedintele PSD, Sorin Grindanu, a declarat că, în condiţiile în care lumea se schină, România nu poate rămâne ”într-o zonă mioritică - ne uităm şi vorbim cu luna şi cu stelele” în timp ce alte state se organizează şi se pregătesc. De asemenea, Grindeanu crede că România nu-şi permite să refuze o invitaţie de la preşedintele SUA şi este de părere că este necesară o consultare largă a forţelor politice pe teme de politică externă şi securitate naţională.

