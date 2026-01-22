Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că vineri și sâmbătă vor avea loc negocieri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia, în Emiratele Arabe Unite. Discuțiile au fost programate după întâlnirea lui Zelenski cu președintele american Donald Trump, desfăşurată joi la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Zelenski anunță prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA. Europa, criticată pentru diviziune - Profimedia

Volodimir Zelenski a făcut anunțul în timpul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, imediat după întâlnirea bilaterală cu președintele SUA, Donald Trump, relatează publicația Ukrainska Pravda.

Șeful statului ucrainean a explicat că, înaintea discuțiilor cu Trump, echipa de negociere a Ucrainei a avut consultări cu delegația americană, urmând ca reprezentanții Statelor Unite să suplimenteze contactele cu Moscova.

Delegația americană merge la Moscova

"Echipa americană va pleca astăzi la Moscova. Ei au așteptat întâlnirea noastră cu președintele Trump. Acum vor merge acolo, iar echipa mea se va întâlni cu echipa americană și cred că aceasta va fi prima întâlnire trilaterală în Emirate, care va avea loc mâine și poimâine", a declarat Volodimir Zelenski.

Președintele Ucrainei a precizat că vede aceste discuții ca un prim pas și consideră "de bun augur" faptul că ele încep la un nivel tactic.

"Rusia trebuie să fie pregătită pentru compromisuri. Toată lumea trebuie să fie pregătită, nu doar Ucraina. Acest lucru este important pentru noi. Vom vedea care vor fi rezultatele", a mai spus liderul de la Kiev.

Critici la adresa aliaţilor europeni

În discursul său, Volodimir Zelenski a subliniat lipsa de acțiune în ceea ce privește anchetele penale legate de Rusia, scrie Sky News.

El reia criticile formulate de Donald Trump la adresa Europei, susținând că "Europa iubește să discute despre viitor, dar evită să acționeze astăzi".

Într-un discurs neobișnuit de critic la adresa aliaților Kievului, Zelenski adaugă: "Este adevărat că au avut loc multe întâlniri, dar Europa nu a ajuns încă nici măcar la stadiul de a avea un sediu pentru tribunal, cu personal și activitate concretă în interior. Ce lipsește? Timpul sau voința politică? Prea des, în Europa, altceva este întotdeauna mai urgent decât justiția."

Liderul ucrainean afirmă că, deși salută angajamentele Marii Britanii și Franței de a trimite trupe într-o Ucraină postbelică, totul se reduce, din nou, la implicarea Statelor Unite.

De asemenea, Zelenski a mai precizat că aliaţii europeni sunt divizați și mai preocupați "să nu se supere unii pe alții decât să acționeze decisiv".

Trump: întâlnirea cu Zelenski a fost "foarte bună"

Anterior, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că întâlnirea avută joi, la Davos, cu Volodimir Zelenski a fost "foarte bună".

Donald Trump a mai precizat că, în cadrul întâlnirii cu Zelenski, nu a fost abordat subiectul unei eventuale aderări a Ucrainei la Consiliul Păcii pe care intenționează să îl creeze. Până în prezent, niciunul dintre aliații tradiționali vest-europeni ai Statelor Unite nu a aderat la această inițiativă.

