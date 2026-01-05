Capturarea lui Maduro de către SUA, justificarea Coreei de Nord pentru prima lansare de rachete din 2026

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a justificat prima lansare de rachete a anului, invocând "recenta criză geopolitică", după ce Statele Unite l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Phenianul susține că programele sale militare și nucleare sunt doar un mijloc de descurajare, iar rachetele hipersonice lansate duminică au lovit ținte aflate la 1.000 de kilometri distanță în Marea Japoniei, în timp ce tensiunile regionale cresc.

Phenianul acuză Washingtonul de zeci de ani că dorește răsturnarea guvernului său folosind un scenariu similar și afirmă că programele sale militare și nucleare servesc drept factor de descurajare, transmite Agerpres.

Duminică, Coreea de Nord a efectuat prima lansare de rachete din 2026, cu ceea ce KCNA a descris ca fiind un nou sistem de arme "de ultimă generație" care utilizează rachete hipersonice, testate pentru prima dată în octombrie.

"Recenta criză geopolitică și evenimentele internaționale complexe ilustrează de ce acest lucru este necesar", a declarat duminică Kim Jong Un cu privire la manevră, potrivit agenţieie de presă KCNA, o referire clară la capturarea lui Maduro sâmbătă în cursul unei operațiuni americane.

Liderul comunist a explicat că "s-au făcut recent progrese semnificative" în pregătirea forțelor nucleare nord-coreene "pentru un război real".

Obiectivul, pentru Kim Jong Un, este de a "implementa treptat o forță de descurajare nucleară extrem de dezvoltată".

Ministrul nord-coreean de Externe a denunțat capturarea lui Maduro ca fiind "un exemplu care confirmă încă o dată caracterul necinstit și brutal al Statelor Unite", constituind o "încălcare gravă a suveranității Venezuelei".

KCNA nu a precizat câte rachete au fost lansate duminică în acest context, dar a indicat că acestea "au lovit ținte aflate la 1.000 de kilometri distanță" în Marea Japoniei.

Această lansare a avut loc cu doar câteva ore înainte de plecarea președintelui sud-coreean Lee Jae-myung în China. El urmează să se întâlnească luni cu omologul său Xi Jinping pentru a discuta despre comerț, dar și despre Coreea de Nord, deoarece influența Beijingului, având în vedere legăturile sale strânse cu Phenianul, l-ar putea ajuta să își atingă obiectivul de apropiere diplomatică intercoreeană.

