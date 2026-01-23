Proprietarul barului din Crans-Montana, eliberat sub cauțiune după incendiul soldat cu 40 de morți

Decizie controversată în dosarul incendiului mortal de la Crans-Montana. Proprietarul francez al barului în care 40 de persoane au murit în noaptea de Anul Nou a fost eliberat din detenție provizorie, după ce a plătit o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni. Instanța a impus însă măsuri stricte pentru a preveni fuga, în timp ce ancheta penală continuă, transmite AFP, citat de Agerpres.

După achitarea unei cauţiuni de 200.000 de franci elveţieni (circa 215.000 de euro), tribunalul a anunţat că "a ridicat detenţia provizorie" aplicată lui Jacques Moretti, fără a preciza dacă acesta a fost pus deja în libertate.

Măsuri stricte pentru a preveni fuga

Cuplul de cetăţeni francezi Jacques şi Jessica Moretti sunt principalii acuzaţi în anchetă.

La fel ca în cazul Jessicăi Moretti, care a rămas în libertate, tribunalul i-a impus lui Jacques Moretti "măsuri de substituţie" menite să "contracareze riscul de a fugi".

Potrivit tribunalului, este vorba despre "măsuri clasice" precum interdicţia de a părăsi teritoriul elveţian, obligaţia de a preda toate documentele de identitate Ministerului Public, obligaţia de a se prezenta zilnic la un post de poliţie şi cea de a achita "garanţii" de 200.000 de franci elveţieni.

Jacques Moretti era în detenţie provizorie din data de 9 ianuarie.

Familiile victimelor, nemulțumite de decizia instanței

Privarea de libertate fusese cerută de avocaţii familiilor victimelor, foarte critice faţă de modul în care autorităţile cantonale derulau procedura şi mai ales faţă de libertatea acordată cuplului de proprietari.

Reamintind că "orice arestat este prezumat nevinovat" până la o eventuală condamnare, tribunalul a subliniat că "principiul cardinal în procedura penală elveţiană este că arestatul rămâne în libertate până la judecarea sa".

"Detenţia provizorie la care a fost supus până azi arestatul nu a avut scopul de a-l pedepsi deja", a adăugat tribunalul.

Incendiul din barul "Le Constellation", ale cărui victime au fost mai ales adolescenţi şi tineri adulţi, a fost provocat, conform anchetei, de artificii care au inflamat spuma insonorizantă cu care era izolat plafonul subsolului barului.

Lipsa controalelor de securitate, recunoscută de autorități

Ancheta ar trebui să clarifice circumstanţele exacte ale incendiului, respectarea normelor de către proprietari şi diferitele responsabilităţi. Primăria din Crans-Montana a recunoscut recent că din 2019 nu mai fusese efectuată nicio inspecţie de securitate şi anti-incendiu la barul "Le Constellation", o declaraţie care a provocat consternarea unor familii.

În calitate de proprietari ai localului, soţii Jacques şi Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale pentru "omor din neglijenţă, leziuni corporale din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă".

Ei au fost audiaţi marţi şi miercuri de justiţia cantonului Vaud.

"Cele două audieri au durat peste zece ore fiecare, în prezenţa a 30 de avocaţi, dintre care unii au putut să pună întrebări, dar care o vor putea face toţi în cursul audierilor ulterioare", a indicat vineri Ministerul Public din Vaud într-un comunicat, fără a preciza când acestea vor avea loc.

