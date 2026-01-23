Europa are din nou speranţe de pace, după ce Rusia a acceptat negocieri cu Ucraina şi Statele Unite. Întâlnirea va avea loc în Abu Dhabi, la o zi după ce Vladimir Putin a purtat tratative la Moscova cu oamenii lui Donald Trump. Ambele tabere au explicat că mai există un singur lucru care stă în calea unui acord - problema teritoriilor din estul Ucrainei.

La Kremlin, Vladimir Putin i-a primit pe emisarul special american Steve Witkoff şi pe ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Discuţiile au durat patru ore, dar s-au încheiat fără un rezultat concret. Preşedintele rus refuză pacea până ce nu primeşte teritoriile din est, inclusiv cele pe care armata lui nu a reuşit să le cucerească.

"S-a reiterat că, fără a rezolva problema teritorială, nu există nicio speranță de a se ajunge la o înțelegere pe termen lung", a declarat Iuri Uşakov, consilierul lui Vladimir Putin.

Negocieri mutate în Emiratele Arabe Unite

De La Moscova, delegaţiile au zburat la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, pentru două zile de negocieri cu Ucraina. Noile tratative au loc la insistenţa lui Donald Trump, care s-a văzut la Davos cu Volodimir Zelenski.

"Au fost momente când Putin nu a vrut să facă o înțelegere, momente când Zelenski nu a vrut să facă o înțelegere. Și au fost momente opuse. Acum cred că amândoi vor să facă o înțelegere", a transmis Donald Trump, preşedintele SUA.

În mod special, Vladimir Putin cere ca Ucraina să cedeze cele 20% pe care le mai controlează din regiunea estică Donețk, relatează Reuters. Volodimir Zelenski a refuzat însă orice concesie teritorială, subliniind că este vorba despre teritorii apărate cu mari sacrificii, după ani de război de uzură extrem de dur.

Rusia mai solicită ca Ucraina să renunțe definitiv la obiectivul de a adera la NATO și respinge orice prezență a trupelor Alianței Nord-Atlantice pe teritoriul ucrainean după un eventual acord de pace.

Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Moscova după ce au zburat din Davos, Elveția, unde, în această săptămână, s-au întâlnit cu oficiali ucraineni. Tot la Davos, Donald Trump a avut joi o întrevedere cu președintele Volodimir Zelenski.

În paralel, preşedintele ucrainean duce un război al declaraţiilor şi cu premierul maghiar Viktor Orban, pe care l-a acuzat că serveşte intereselor ruse în interiorul Uniunii Europene.

Totodată, alți oficiali ruși de rang înalt au cerut public măsuri suplimentare care nu apar într-un așa-numit "plan de pace în 20 de puncte", sugerând inclusiv intenția de a forța o schimbare de regim la Kiev, potrivit The Guardian.

"Orice propunere de soluționare care are ca obiectiv principal păstrarea actualului regim nazist în ceea ce a mai rămas din statul ucrainean este, în mod evident, complet inacceptabilă pentru noi", a declarat marți ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Război al declarațiilor între Kiev și Budapesta

"Fiecare Viktor care trăiește pe bani europeni în timp ce încearcă să vândă interese europene merită o palmă peste cap", a spus Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

"Cred că în următorii 100 de ani nu va exista un Parlament în Ungaria care să voteze în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană", a reacţionat Viktor Orban, premierul Ungariei.

"Stăpânul vostru din Moscova nu va rezista 100 de ani, nici dacă aţi fi gata să îi donaţi toate organele", a postat ministrul ucrainean de Externe.

Atacuri asupra infrastructurii energetice

Tensiunile au loc pe fondul unor atacuri tot mai grele ale ruşilor împotriva infrastructurii energetice. În capitală, jumătate dintre blocuri nu au căldură sau electricitate.

"Este un moment foarte greu pentru ucraineni. Trăiesc fără căldură, la minus 20 de grade. Este foarte frig! Este uimitor cum supraviețuiesc. Asta nu e viaţă", a subliniat Trump.

Astăzi, Uniunea Europeană a trimis generatoare în valoare de aproape 4 milioane de euro.

