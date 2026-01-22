Ultimele clipe din viața lui Mario, ucis cu bestialitate de prieteni. Reacția mamei unuia dintre criminali

Crimă între copii, desprinsă din filmele horror, lângă Timişoara! Un băiat de 15 ani, dat dispărut de două zile, a fost asasinat de prietenii lui pentru că era popular şi avea o situaţie materială bună. Adolescentul a fost lovit cu arme albe până a fost lăsat fără suflare şi apoi a fost îngropat pe un câmp. Anchetatorii spun că totul a fost premeditat.

Scenariul crimei abominabile s-a petrecut într-o comunitate mică aflată la doar 30 de kilometri de Timişoara. Adolescentul a fost asasinat de prietenii lui pe motivul banal că era mai înstărit. I-au furat trotineta şi ATV-ul după ce l-au lovit de mai multe ori.

Crimă desprinsă din filmele de groază

Prima dată, un băiat de 13 ani, cu toporul. A urmat al doilea rival, de 15 ani, cu un cuţit. Iar mai apoi i-au incendiat trupul. Minorii, împreună cu un al treila copil implicat, tot de 15 ani, l-au cărat în roabă zeci de metri din stradă până pe un teren arabil, acolo unde i-au săpat şi groapa.

Trupul băiatului de 15 ani a fost găsit îngropat pe câmpul îngheţat, la doar câţiva zeci de metri de casa unuia dintre suspecţi. Lângă este şi o lopată, cel mai probabil folosită de către autori. "Şi să sapi aici groapă şi să pui aici. Asta e minte de criminal".

Camerele de supraveghere l-au surprins pe băiatul ucis în timp ce se îndrepta cu trotineta electrică spre casa amicului lui. Cel mai probabil, acestea au fost ultimele clipe din viaţa acestuia.

Primul care a mărturisit crima a fost băiatul de 13 ani. El i-a spus unei rude de-ale adolescentului ucis că Mario este mort. Anchetatorii au decis să-l ducă la o expertiză psihiatrică, însă aceasta nu a mai fost făcută din simplul motiv că nu este legal. În România, un copil mai mic de 14 ani nu poate să fie cercetat penal, ci doar să fie pus sub supraveghere şi consiliere psihologică.

Reporter: De ce ai făcut asta? Îţi pare rău de ce ai făcut? Te-a împins cineva să faci asta?

Adolescent: Nu!

Reporter: Şi atunci de ce ai făcut asta?

Adolescent: Nu vorbesc nimic!

Mesajul mamei unuia dintre criminali

Amicii lui, însă, au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Iar astăzi, cel mai probabil, vor primi mandat de arestare preventivă. Ambii au fost însoţiti de părinţi pe timpul audierilor pentru că sunt minori şi aşa prevede legea. În stare de şoc, mama unuia dintre ei, a transmis un mesaj familiei îndoliate.

Reporter: Vă pare rău pentru băiat?

Femeie: Normal că ne pare rău.

Reporter: Aveţi un mesaj să transmiteţi familiei?

Femeie: Sincere condoleanţe. Îmi pare foarte rău, au fost foarte buni prieteni.

Copii au reuşit să ascundă urmele de sânge, după ce în locul crimei au sacrificat o găină pe care au lăsat-o în zăpadă drept pistă falsă. Adolescentul mort era dat dispărut de luni. Poliţiştii care-l căutau i-au găsit borseta şi cheile de la casă aruncate într-un tufiş. Urmele au dus pe câmp, unde trupul victimei era îngropat. Întreaga comună este în şoc.

Localnic: Nu am crezut că poate să-l ducă capul la asta.

Reporter: Dar de la ce să se fi luat aşa?

Localnic: Eu am spus că de la droguri. Sunt alţii la 10 ani deja drogaţi.

Tânără: E fost coleg cu băiatul meu, în clasă. Suntem şocaţi.

Reporter: Cine? Mario?

Tânără: Ambii. Erau în aceeaşi clasă. Aşa ceva nu ne-am fi aşteptat.

Reporter: V-a şocat tare.

Tânără: Cum să nu?

Martor cheie, un tânăr de 21 de ani

Mario avea doar 15 ani, însă era masiv - avea 1,89m şi 85 de kilograme. Criminaliştii încearcă să refacă acum filmul crimei şi dacă între adolescenţi a existat o luptă înainte. Un martor cheie în anchetă este un tânăr de 21 de ani, care era împreună cu minorii şi care a asistat pasiv la scenele de groază.

"Mario era tot timpul era cel care era deasupra tuturor şi cognitiv era destul de dotat şi financiar era destul de bine poziţionat faţă de alţi copii. Ba chiar îi ajuta pe cei nevoiaşi, că mai îmi spunea, doamna le-am dat câte o pizza sau că le-am dat adidaşii mei", a declarat Beatrice Măguran, psihologul școlii.

Beatrice Măguran a lucrat îndeaproape cu toţii copiii implicaţi. A mărturisit că unul dintre agresori a fost scăpat de sub control după ce i-a murit bunica şi că se aştepta în orice moment să comită o infracţiune, însă nu de maniera asta.

"Ei au avut un conflict în această vară. Presupusul agresor lupta pentru putere aici, în Cenei. Şi chiar au avut un conflict şi nu au mai fost prieteni deloc. Da, mă puteam aştepta ca la un moment dat să lucrez cu el la Buziaş, la centrul de detenţie. Nu am reuşit să-l aduc şi să-l menţin în băncile şcolii deloc", a mai spus psihologul școlii.

Surse Observator spun că unul dintre adolescenţii de 15 ani este cel care ar fi premeditat totul, iar motivul crimei este unul cât se poate de şocant. Băiatul era invidios pe popularitatea victimei şi pe situaţia materială a acesteia.

