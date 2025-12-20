Antena Meniu Search
Sute de mii de fotografii, înregistrări şi scrisori au fost desecretizate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Fostul preşedinte american Bill Clinton apare de mai multe ori în noua serie uriaşă de documente publicată în cazul controversatului miliardar Jeffrey Epstein.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 20:06

"Marile întrebări sunt ce nume apar aici și în ce context. Există și alte exemple pe care le-am văzut în trecut în care oameni au vorbit despre interacțiuni cu o persoană celebră, fără ca acele persoane să fie acuzate de vreo faptă ilegală. De fapt, unii dintre cei care i-au acuzat pe Epstein și Maxwell de abateri nu i-au acuzat pe Trump, Clinton sau pe alte nume celebre de comportament necorespunzător", a afirmat Mike Sisak, jurnalist The Associated Press.

În fotografii apar şi Michael Jackson şi Diana Ross alături de Bill Clinton sau de Jeffrey Epstein. O altă imagine îl surprinde pe Prinţul Andrew într-o ipostază compromiţătoare. Feţele le-au fost însă acoperite, la fel ca ale multor persoane publice care apar în documente, spre furia femeilor care au fost victimele infractorului sexual.

"Oamenii trebuie să știe, aceștia sunt prădători care apar în dosare. Ei trebuie aduși în fața justiției pentru a putea fi opriți pe termen lung. Până la urmă, este vorba de siguranța tuturor", a spus Marina Lacerda, victima lui Jeffrey Epstein.

Articolul continuă după reclamă

Peste 1.200 de victime și familiile acestora au fost identificate în timpul examinării documentelor. Alte dovezi din dosar vor fi publicate până la finalul anului.

