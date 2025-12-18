Noi fotografii din arhiva lui Epstein: Piciorul unei femei cu un citat din Lolita, "Cere 1.000 $ pe fată"

House Oversight Democrats

Bill Gates și Noam Chomsky au mai fost observați în compania lui Jeffrey Epstein și au apărut în imagini publicate anterior. Un purtător de cuvânt al lui Gates a declarat că Epstein nu a lucrat niciodată pentru el. Ba mai mult, Gates a declarat în 2021 că regretă întâlnirile cu Epstein, numindu-le "o mare greșeală".

Pe de altă parte, Chomsky a refuzat să răspundă solicitărilor CNN. Se știe că el a scris o scrisoare de recomandare pentru Epstein, a discutat cu el despre știință și filosofie și a fost invitat să stea într-una dintre casele sale în 2015.

Moartea lui Epstein a alimentat teorii ale conspiraţiei

Noile fotografii se numără printre cele 95.000 pe care aleşii au declarat săptămâna trecută că le-au primit. Publicarea lor are scopul de a pune presiune asupra administraţiei Trump, care trebuie să publice până vineri cel târziu documentele aflate în posesia sa despre finanţatorul newyorkez, care a murit în închisoare în 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale.

Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei conform cărora ar fi fost ucis pentru a muşamaliza un scandal care implică personalităţi de prim-plan.

Donald Trump, apropiat de Jeffrey Epstein în anii 1990, a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă despre comportamentul său infracţional şi susţine că au petrecut timp împreună la începutul anilor 2000, cu mult înainte ca Epstein să fie anchetat de autorităţi.

