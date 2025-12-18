Noi fotografii din arhiva lui Epstein: Piciorul unei femei cu un citat din Lolita, "Cere 1.000 $ pe fată"
Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat joi noi fotografii din arhiva lui Jeffrey Epstein, care arată figuri influente și cunoscute în spațiul public, documente și mesaje, însă fără explicații sau context oficial. Este cea mai recentă dezvăluire dintr-o serie care, în ultimele săptămâni, a stârnit un interes politic puternic legat de persoanele ce ar fi putut avea legături cu miliardarul condamnat pentru trafic sexual, scrie CNN.
Fotografiile, publicate fără explicații suplimentare de către membrii comisiei, includ un pașaport ucrainean al unei femei, o poză cu filosoful Noam Chomsky într-un avion alături de Epstein și o fotografie cu Bill Gates alături de o femeie al cărei chip a fost blurat.
"Cere 1.000 de dolari pe fată"
Printre imagini se află și o captură de ecran cu o conversație, în care o este menționat cineva care cere "1.000 de dolari de fată". "Nu știu, încearcă să trimiți pe altcineva. Am o prietenă, mi-a trimis azi niște fete. Dar cere 1.000 de dolari pe fată. Îți trimit fete acum. Poate va fi cineva bun pentru J?", se arată în mesajele respective. Apoi, persoana trimite o descriere detaliată, care include un nume, "18 ani", înălțimea, greutatea, o mențiune despre spațiul Schengen și un "oraș de plecare".
Multe detalii sunt cenzurate, însă vârsta, o bifă lângă Schengen și Rusia sunt vizibile. Nu este oferit niciun context în jurul acestei conversații și nu este clar cine sunt participanții la schimbul de mesaje, potrivit CNN.
O altă fotografie arată piciorul unei femei, pe care este scris un citat din "Lolita", romanul lui Vladimir Nabokov despre obsesia sexuală a unui bărbat pentru o fată de 12 ani. Democrații au publicat inițial cinci imagini, dar mai târziu, în aceeași zi, au făcut publice peste 50 de fotografii suplimentare. Nu este clar când sau unde au fost realizate pozele și nici cine este autorul lor.
Democrații au precizat fotografiile au fost făcute publice așa cum au fost primite, cu excepția câtorva detalii cenzurate. Ei au decis ce imagini să fie publicate, după ce comisia a primit peste 95.000 de fotografii din arhiva miliardarului, săptămâna trecută, pe care parlamentarii încă le analizează.
Membrii comisiei au explicat, de asemenea, că au cenzurat orice informație care ar putea duce la identificarea unor victime ori în cazurile în care nu este clar dacă persoanele din imagini au fost victime ale abuzurilor lui Epstein. Democraţii au publicat anterior peste 150 de imagini noi şi videoclipuri de pe una dintre insulele miliardarului Jeffrey Epstein, unde acesta şi-ar a fi abuzat sexual victimele.
Bill Gates și Noam Chomsky au mai fost observați în compania lui Jeffrey Epstein și au apărut în imagini publicate anterior. Un purtător de cuvânt al lui Gates a declarat că Epstein nu a lucrat niciodată pentru el. Ba mai mult, Gates a declarat în 2021 că regretă întâlnirile cu Epstein, numindu-le "o mare greșeală".
Pe de altă parte, Chomsky a refuzat să răspundă solicitărilor CNN. Se știe că el a scris o scrisoare de recomandare pentru Epstein, a discutat cu el despre știință și filosofie și a fost invitat să stea într-una dintre casele sale în 2015.
Moartea lui Epstein a alimentat teorii ale conspiraţiei
Noile fotografii se numără printre cele 95.000 pe care aleşii au declarat săptămâna trecută că le-au primit. Publicarea lor are scopul de a pune presiune asupra administraţiei Trump, care trebuie să publice până vineri cel târziu documentele aflate în posesia sa despre finanţatorul newyorkez, care a murit în închisoare în 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale.
Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei conform cărora ar fi fost ucis pentru a muşamaliza un scandal care implică personalităţi de prim-plan.
Donald Trump, apropiat de Jeffrey Epstein în anii 1990, a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă despre comportamentul său infracţional şi susţine că au petrecut timp împreună la începutul anilor 2000, cu mult înainte ca Epstein să fie anchetat de autorităţi.
