Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Imagini devenite virale cu o călugăriță româncă care a dirijat traficul rutier în Roma ca un adevărat polițist

O călugăriță româncă stabilită în Roma a devenit vedetă în Italia, după ce un autobuz a rămas blocat într-o intersecție. Călugărița a mers în mijlocul străzii și a început să dirijeze traficul. Le-a făcut semne șoferilor când să avanseze, să se oprească sau să schimbe direcția.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 14:41

După ce imaginile au devenit virale s-a aflat că femeia îmbrăcată cu haine bisericești și încălțată cu pantofi sport este sora Emilia, pe numele de mirean Emilia Jitaru, fostă jucătoare de fotbal în naționala României.

La 21 de ani, după o experiență spirituală, a decis să renunțe la sportul de performanță și să urmeze viața monahală în Italia.

Astăzi, pe lângă misiunea religioasă, Jitaru este implicată în activități sociale, lucrează cu copii bolnavi și coordonează chiar o echipă de fotbal formată din călugărițe, organizând meciuri cu scop caritabil.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

calugarita fotbal italia trafic
Înapoi la Homepage
Jaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026”
Jaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: &#8220;Va ajunge în Top 20 în 2026&#8221;
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România?
Observator » Ştiri externe » Imagini devenite virale cu o călugăriță româncă care a dirijat traficul rutier în Roma ca un adevărat polițist