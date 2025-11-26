O călugăriță româncă stabilită în Roma a devenit vedetă în Italia, după ce un autobuz a rămas blocat într-o intersecție. Călugărița a mers în mijlocul străzii și a început să dirijeze traficul. Le-a făcut semne șoferilor când să avanseze, să se oprească sau să schimbe direcția.

După ce imaginile au devenit virale s-a aflat că femeia îmbrăcată cu haine bisericești și încălțată cu pantofi sport este sora Emilia, pe numele de mirean Emilia Jitaru, fostă jucătoare de fotbal în naționala României.

La 21 de ani, după o experiență spirituală, a decis să renunțe la sportul de performanță și să urmeze viața monahală în Italia.

Astăzi, pe lângă misiunea religioasă, Jitaru este implicată în activități sociale, lucrează cu copii bolnavi și coordonează chiar o echipă de fotbal formată din călugărițe, organizând meciuri cu scop caritabil.

