Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Supravieţuire miraculoasă pentru un preot și o călugăriță din Gorj, după ce au căzut cu mașina în apele Jiului

Un preot și o călugăriță din Gorj au scăpat cu viață după ce au căzut cu mașina în apele Jiului. Maşina în care se aflau cei doi ar fi fost lovită de un alt autoturism iar, în urma impactului, s-a răsturnat în râu.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 08:29

Preotul, în vârstă de 70 de ani, se afla la volan în momentul accidentului. A reuşit să spargă geamul maşinii şi să iasă parţial, cât să poată chema ajutoare.

Echipele de salvator au găsit-o pe femeia de 71 de ani în şoc hipotermic, iar pe bărbat cu multe răni. Cei doi au fost transportaţi la spital, unde au primit ajutor de specialitate.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

gorj preot calugarita accident masina
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa”
Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa”
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Evenimente » Supravieţuire miraculoasă pentru un preot și o călugăriță din Gorj, după ce au căzut cu mașina în apele Jiului