Un preot și o călugăriță din Gorj au scăpat cu viață după ce au căzut cu mașina în apele Jiului. Maşina în care se aflau cei doi ar fi fost lovită de un alt autoturism iar, în urma impactului, s-a răsturnat în râu.

Preotul, în vârstă de 70 de ani, se afla la volan în momentul accidentului. A reuşit să spargă geamul maşinii şi să iasă parţial, cât să poată chema ajutoare.

Echipele de salvator au găsit-o pe femeia de 71 de ani în şoc hipotermic, iar pe bărbat cu multe răni. Cei doi au fost transportaţi la spital, unde au primit ajutor de specialitate.

