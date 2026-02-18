Imagini spectaculoase au fost surprinse de martori cu momentul în care o avalanșă a măturat o stațiune de schi din Alpii italieni.

Duminică, o masă de zăpadă și gheață s-a prăbușit pe un munte din Val Veny, parte a stațiunii de schi Courmayeur din nord-vestul Italiei, iar spectatorii au privit cum norul de zăpadă i-a învăluit.

Autoritățile au confirmat că doi schiori au murit, în timp ce un al treilea rămâne în stare critică după ce a fost lovit de avalanșă.

Toți trei, ale căror naționalități nu au fost încă dezvăluite, schiau în afara pârtiilor.

Acest lucru survine după ce doi schiori britanici au murit după ce au fost striviți de o avalanșă puternică în stațiunea de schi Val d'Isere din Franța, vineri, în timp ce un al treilea cetățean britanic a murit după ce o avalanșă a lovit La Grave, marți, 17 februarie.

