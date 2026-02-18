Marco Rubio şi nepotul lui Castro discută în secret schimbarea regimului din Cuba

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ar fi avut discuţii confidenţiale cu nepotul fostului preşedinte cubanez Raul Castro, în contextul în care Washingtonul intensifică presiunile asupra regimului de la Havana, a relatat miercuri publicaţia Axios, citată de EFE, conform Agerpres.

Discuţiile dintre Rubio şi Raul Guillermo Rodriguez Castro ocolesc canalele oficiale ale guvernului cubanez şi arată că administraţia preşedintelui Donald Trump îl consideră pe revoluţionarul de 94 de ani drept adevăratul responsabil de luarea deciziilor pe insulă, chiar dacă nu mai este preşedinte, scrie publicaţia citată.

"Nu le-aş numi 'negocieri', ci 'discuţii' despre viitor", a declarat un înalt oficial al administraţiei Trump, citat de Axios.

Rubio, cu rădăcini cubaneze, şi echipa sa consideră că nepotul lui Castro, în vârstă de 41 de ani, şi cercul său reprezintă tinerii cubanezi orientaţi spre afaceri, pentru care comunismul revoluţionar a eşuat şi care apreciază o apropiere de SUA.

"Poziţia noastră - poziţia guvernului american- este că regimul (de la Havana) trebuie să plece", a declarat oficialul de rang înalt pentru Axios, "dar cum va arăta exact acest lucru depinde de preşedintele Trump, iar el nu a decis încă. Rubio este încă în discuţii cu nepotul" lui Raul Castro.

Consilieri ai lui Trump au discutat cu alţi cubanezi influenţi, în afară de tânărul Castro, dar acesta este considerat cea mai importantă personalitate de pe insulă cu care trebuie cultivată relaţia.

Acesta a fost garda de corp a lui Raul Castro şi are, de asemenea, aliaţi care conduc imensul conglomerat militar cubanez cunoscut sub numele de GAESA, a declarat o sursă pentru Axios, care a calificat discuţiile dintre Rubio şi Castro jr. drept "surprinzător" de prietenoase.

Posibilitatea unui dialog între Washington şi Havana care să permită ameliorarea crizei energetice din insulă reapare după ultimele declaraţii ale administraţiei americane.

Trump a asigurat luni seara, în concordanţă cu ceea ce a subliniat deja de mai multe ori în ultimele săptămâni, că guvernul său poartă discuţii cu înalţi oficiali ai executivului cubanez, ceea ce Havana a negat.

"Discutăm cu Cuba chiar acum. (Secretarul de stat al SUA) Marco Rubio discută cu Cuba chiar acum şi ar trebui să ajungă la un acord, pentru că este... într-adevăr o ameninţare umanitară" acolo, a declarat el la bordul aeronavei Air Force One.

Blocada energetică strictă a SUA asupra insulei începe să aibă consecinţe asupra aprovizionării cu toate tipurile de produse.

Vehiculele încep să dispară de pe străzi, iar spitalele şi birourile publice funcţionează cu servicii minime, în timp ce întreruperile de curent se prelungesc cu orele în toată Cuba.

