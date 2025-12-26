Ninsorile au adus pe creste un strat consistent de zăpadă. 34 de centimetri sunt acum pe Vârful Omu, iar meteorologii au anunţat viscol şi vânt puternic. Asta înseamnă pericole pentru turiştii care se aventurează la altitudini mari. Meterologii au anunţat risc de avalanşe în Carpaţii Meridionali.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare nivometeorologică valabilă în perioada 25-27 decembrie, ora 20.00, avertizând asupra riscului de avalanșe în masivele montane, mai ridicat în Carpații Meridionali.

La altitudini de peste 1800 de metri, situația este mai delicată, avalanșe putând fi declanșate mai ușor. În ultimele 36 de ore, ninsorile au fost mai importante pe versanții sudici, depunând local 5-10 centimetri de zăpadă proaspătă, iar izolat chiar 15 centimetri în zonele înalte. Noul strat s-a depus peste cruste de gheață, având aderență scăzută și putând aluneca cu ușurință.

Meteorologii avertizează că vântul a creat depozite consistente și plăci de vânt în zona crestelor. Pe pantele înclinate există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici, izolat medii, mai ales la supraîncărcări, risc evaluat la nivel moderat.

Conform măsurătorilor din 25 decembrie, cele mai mari grosimi ale stratului se înregistrează în Carpații Meridionali - 130 cm la Vârful Omu, 34 cm Bâlea-Lac, 13 cm Țarcu, 8 cm Sinaia. În Carpații Orientali - 26 cm Călimani, 6 cm Bucin și Bisoca, iar în Carpații Occidentali - 8 cm Băișoara.

Care sunt recomandările salvamontiştilor

"Potrivit ultimului buletin meteorologic, riscul de avalanșă este moderat în zona Carpaților Meridionali. Specialiștii spun că în ultimele 36 de ore s-au depus cantități însemnate de zăpadă, în special în zona de mare altitudine, la peste 1800 de metri înălțime, și în special pe versanții sudici. Acolo trebuie să fim atenți. Nu e singurul lucru la care trebuie să fie atenție toți cei care plănuiesc excursii sau drumeții în zona montană înaltă în această perioadă.", a transmis reporterul Observator, Claudiu Loghin.

Este foarte importantă studierea cu atenție, poate din mai multe surse, a evoluțiilor meteo pentru perioada în care ne plănuim excursia. Nu trebuie să ezităm să cerem informații legate de condițiile din teren de la salvamontiști, care se ocupă de zonele în care facem astfel de excursii.

De asemenea, echipamentul este foarte important. El trebuie să fie potrivit pentru iarnă grea: îmbrăcăminte în straturi, mănuși, căciulă. Din rucsac nu trebuie să lipsească o folie de supraviețuire și o sursă de curent suficientă pentru funcționarea telefonului, mai ales în situații de urgență. Echipamentul tehnic este de asemenea esențial: bocanci de iarnă, colțari, piolet acolo unde este nevoie.

Salvamontiștii spun că acestea sunt precauțiile minime pe care trebuie să le luăm, astfel încât o excursie care trebuie să fie una plăcută să nu se transforme într-o dramă.

