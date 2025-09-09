Imbold pentru deportările începute de Donald Trump. Curtea Supremă elimină restricţiile privind ICE

Anunțul Departamentului pentru Securitate Internă privind desfășurarea agenților pentru imigrație în Chicago, în cadrul "Operation Midway Blitz", stârnește noi confuzii și neliniști legate de amenințările cu intervenția federală în al treilea cel mai mare oraș al țării.

Imbold pentru deportările începute de Donald Trump

Donald Trump a declarat luni că intenționează să trimită și membri ai Gărzii Naționale din alte state, scrie AP, conform Mediafax.

Decizia de urgență a Curții Supreme, pronunțată luni, prin care a fost ridicată interdicția asupra opririi oamenilor pe baza unor criterii arbitrare precum rasă, limbă, loc de muncă sau loc de reședință, dă un nou impuls agendei lui Trump privind deportările în masă.

Procurorul general Pam Bondi a salutat hotărârea, scriind pe rețelele sociale: "Acum ICE poate continua să desfășoare patrule mobile" fără "intervenția instanțelor".



Maria Teresa Kumar, cofondatoare a organizației Voto Latino, a numit situația "un atac direct asupra comunităților latino și a altor comunități de culoare, cu aproape 130 de milioane de americani non-albi care pot deveni acum ținta politicilor rasiale ale Administrației Trump".

