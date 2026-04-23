Accident feroviar grav în Danemarca, unde două trenuri locale s-au ciocnit frontal, provocând rănirea a cel puțin 17 persoane, dintre care patru sunt în stare critică. Impactul puternic a distrus complet cabinele locomotivelor, iar autoritățile au mobilizat echipe numeroase de intervenție la locul tragediei, situat la nord de Copenhaga.

Coliziunea a provocat avarii extinse în partea din faţă a ambelor trenuri, cabinele fiind complet deformate şi zdrobite sub impact, iar parbrizele şi geamurile fiind făcute ţăndări, aşa cum o arată fotografiile care circulă în presă.

Impact devastator între două trenuri

Incidentul s-a produs la circa 40 de kilometri nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă oraşele Hillerod şi Kagerup, a declarat poliţia într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

"Am primit alerta chiar la ora 6:30" (4:30 GMT), a declarat pentru AFP Tim Simonsen, purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă. "Este vorba de două trenuri locale care s-au ciocnit frontal", a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare pentru Reuters.

"Există răniţi printre pasageri. Toată lumea a ieşit din trenuri, aşa că nimeni nu este blocat... Resurse importante au fost trimise la faţa locului", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Mobilizare masivă a echipelor de intervenție

Răniţii au fost transportaţi ulterior departe de locul accidentului cu ambulanţe şi elicoptere, a declarat departamentul de pompieri pe platforma X.

Poliţia desfăşoară o anchetă tehnică la faţa locului. Perimetrul a fost securizat, iar secţiunea dintre Isterodvejen şi Kagerup se aşteaptă să rămână închisă pe termen nelimitat.

Serviciile de urgenţă au programat o conferinţă de presă în cursul dimineţii.

Primăriţa oraşului Gribskov, municipalitatea în care s-a produs accidentul, Trine Egetved, a scris pe Facebook că unii dintre răniţi au fost transportaţi cu elicopterul la Spitalul Rigshospitalet.

Reacții oficiale după accidentul feroviar

"Sunt profund supărată şi şocată, iar gândurile mele sunt alături de toţi cei implicaţi", a spus ea.

Acest tren "este folosit de mulţi locuitori din Gribskov, angajaţi şi studenţi. Serviciile de urgenţă lucrează neobosit, iar noi, la nivel central, încercăm să obţinem o imagine clară a ceea ce s-a întâmplat şi să ne asigurăm că toată lumea primeşte ajutorul de care are nevoie", a dat asigurări Egetved.

Accidentele feroviare sunt rare în Danemarca, dar în 2019, o coliziune în care a fost implicat un tren de pasageri s-a soldat cu opt morţi şi 16 răniţi.

În august 2025, o persoană a murit după ce un tren a intrat în coliziune cu un utilaj agricol.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰