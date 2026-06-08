Momentul în care zeci de copii sunt surprinşi la şcoală de cutremurul din Filipine. Unii au leşinat de frică

Imagini tulburătoare la o școală din Filipine în timpul cutremurului de 7,8 care a zguduit sudul țării luni dimineață. Copiii aflați la ceremonia de arborare a drapelului au început să țipe și să plângă. Alte filmări arată cum mai multe clădiri se prăbușesc.

Un cutremur cu magnitudinea 7,8 produs în larg a zguduit sudul Filipinelor, provocând moartea a cel puțin 19 persoane. Alți 200 de oameni au fost răniți, majoritatea în urma prăbușirii unor clădiri și a alunecărilor de teren. Totodată, seismul a generat un tsunami de 1 metru pe coastele din apropiere. Mii de localnici au fost evacuați.

Cutremurul s-a produs la ora locală 07:37 și a avut epicentrul în largul insulei Mindanao, la o adâncime de 33 de kilometri. Au fost înregistrate replici cu magnitudinea de până la 6,5. Înregistrări video distribuite pe rețelele sociale arată mai multe clădiri prăbușindu-se total sau parțial în regiunea Mindanao.

Cel mai afectat a fost General Santos, un oraș-port cu peste 700.000 de locuitori, cunoscut pentru exportul de ton. Mai multe clădiri, inclusiv un restaurant popular, s-au prăbușit iar aeroportul internațional de aici a fost închis temporar. O moschee a fost avariată iar alunecări de teren s-au produs în provinciile Sarangani, South Cotabato și Davao Occidental, precum și pe insula Balut. Mai mulți elevi ar fi rămas prinși într-o școală cu două etaje care s-a prăbușit în oraş.

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Peste 100 de elevi care participau la ceremoniile de dimineață, la întoarcerea din vacanță, au suferit contuzii, iar unii au leșinat din cauza panicii.

Serviciile de electricitate și telecomunicații au fost întrerupte în zonele afectate. Cursurile școlare au fost suspendate, la fel ca și activitatea în instituțiile publice și private. Populația a fost avertizată să ceară sfatul autorităților înainte de a reveni în clădirile și locuințele avariate, pentru că există riscul să se prăbușească din cauza replicilor.

Unoficial regional, Ednar Dayanghirang, a declarat pentru AP că "abia a reușit să stea în picioare și să-și păstreze echilibrul când pământul a început să se miște", în timp ce fugea din locuința sa din Davao, din sudul țării.

Președintele Ferdinand Marcos Jr. a cerut agențiilor de intervenție în caz de dezastre să acționeze imediat în provinciile afectate de cutremur.

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a anunțat la aproximativ cinci ore după cutremur că pericolul de tsunami a trecut. Şi oficialii filipinezi au ridicat alerta de tsunami. Filipine, una dintre cele mai expuse țări din lume la dezastre naturale, este lovită frecvent de cutremure și erupții vulcanice din cauza poziționării sale pe "Cercul de Foc al Pacificului", o zonă cu numeroase falii seismice. Arhipelagul este afectat anual și de aproximativ 20 de taifunuri și furtuni tropicale.